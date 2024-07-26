Кого будут призывать на военную службу с 1 августа

Верховная Рада Украины 23 июля в очередной раз продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации с 12 августа до 9 ноября 2024 года. А уже с 1 августа на военную службу будут призывать некоторые категории военнообязанных.

Речь идет о 7 категориях. Мужчин, которые относятся к ним, будут призывать в первую очередь.

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Сначала мобилизованные должны пройти базовую военную службу

Мобилизованными могут быть несколько категорий, а также добровольцы. По закону они должны пройти базовую военную службу в течение 3 месяцев и только потом идти на фронт.

С 1 августа могут мобилизовать следующие категории мужчин:

военнообязанных от 18 до 60 лет, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и с военным опытом;

военнообязанных от 25 лет до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья, но не имеют военного опыта;

мужчин от 25 до 60 лет, которые ранее во время военного положения были "ограниченно годными" по состоянию здоровья: они могут повторно пройти ВВК до 4 февраля 2025 года и получить статус "годный" или "непригодный" ;

мужчин от 18 до 60 лет, что сняты или исключены с воинского учета, но признаны годными или ограниченно годными по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании заключения ВВК;

военнообязанных от 18 до 25 лет, которые закончили военную кафедру, являются офицерами запаса и пока не продолжают обучение в магистратуре;

военнообязанных от 18 до 25 лет, которые отслужили срочную службу в армии (исключением является последняя демобилизация срочников, которых могут мобилизовать только через год);

военнообязанных от 18 до 25 лет, которые были приписаны к призывным участкам по старому законодательству и имели статус "непригоден" к службе в мирное время или "ограниченно пригоден" в военное время: им надо будет повторно пройти ВВК до 4 февраля 2025 года и дождаться ее решения о пригодности или непригодности к службе.

Также призвать на службу в армию с 1 августа могут мужчин, которые потеряли право на отсрочку от мобилизации.

Добровольно мобилизоваться могут:

призывники от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу: они могут заключить контракт;

женщины до 60 лет в случае, если они пригодны по состоянию здоровья;

те, кто имеет инвалидность, если ВВК сделает соответствующее заключение;

те, кто получил отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам;

граждане других стран.

Женщин, которые находятся на воинском учете, в частности, с медицинским и фармацевтическим образованием, не могут мобилизовать. По закону служить они могут пойти только добровольно.