Йдеться про 7 категорій. Чоловіків, які належать до них, призиватимуть першочергово.
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Спочатку мобілізовані мають пройти базову військову службу
Мобілізованими можуть бути декілька категорій, а також добровольці. За законом вони мають пройти базову військову службу впродовж 3 місяців і лише потім йти на фронт.
З 1 серпня можуть мобілізувати наступні категорії чоловіків:
- військовозобов'язаних від 18 до 60 років, які придатні до військової служби за станом здоров'я та з військовим досвідом;
- військовозобов'язаних від 25 років до 60 років, які придатні за станом здоров'я, але не мають військового досвіду;
- чоловіків від 25 до 60 років, які раніше під час воєнного стану були "обмежено придатними" за станом здоров'я: вони можуть повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року та отримати статус "придатний" чи "непридатний";
- чоловіків від 18 до 60 років, що зняті або виключені з військового обліку, але визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я в умовах воєнного стану на підставі висновку ВЛК;
- військовозобов'язаних від 18 до 25 років, які закінчили військову кафедру, є офіцерами запасу і наразі не продовжують навчання в магістратурі;
- військовозобов'язаних від 18 до 25 років, які відслужили строкову службу в армії (винятком є остання демобілізація строковиків, яких можуть мобілізувати лише через рік);
- військовозобов'язаних від 18 до 25 років, які були приписані до призовних дільниць за старим законодавством і мали статус "непридатний" до служби в мирний час або "обмежено придатний" у воєнний час: їм треба буде повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року та дочекатися її рішення щодо придатності чи непридатності до служби.
Також призвати на службу в армію з 1 серпня можуть чоловіків, які втратили право на відстрочку від мобілізації.
Добровільно мобілізуватися можуть:
- призовники від 18 до 25 років, які не проходили строкову службу: вони можуть укласти контракт;
- жінки до 60 років у випадку, якщо вони придатні за станом здоров'я;
- ті, хто має інвалідність, якщо ВЛК зробить відповідний висновок;
- ті, хто отримав відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами;
- громадяни інших країн.
Жінок, які перебувають на військовому обліку, зокрема, з медичною та фармацевтичною освітою, не можуть мобілізувати. За законом служити вони можуть піти тільки добровільно.