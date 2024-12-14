Каких мужчин моложе 25 лет могут мобилизовать до конца 2024 года

В Украине призывной возраст установлен с 25 лет. Но существуют случаи, когда мобилизовать можно и раньше.

Когда мобилизации могут подлежать мобилизации мужчины, которым еще не исполнилось 25 лет, разбирался 24 Канал. Мужчины до 25 лет без опыта считаются в основном призывниками, но призыва во время войны нет.

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Кто не подлежит мобилизации до 25 лет

Мужчины до 25 лет, которые не проходили военную службу и не имеют соответствующего опыта, считаются призывниками. В условиях военного положения в Украине призыв на срочную службу был прекращен, поэтому их не мобилизовали.

Однако, мобилизация таких лиц возможна с их согласия. То есть принудительно их мобилизовать невозможно. Впрочем, есть определенные исключения.

Когда мобилизация до 25 лет возможна

Мужчины, которые имеют статус военнообязанных, могут быть мобилизованы даже до достижения 25 лет. Здесь важно понимать разницу между призывником и военнообязанным

Призывник – это лицо, которое приписано к призывному участку, но еще не проходило срочную службу.

Военнообязанный – это человек, который находится на воинском учете и имеет военный билет или временное удостоверение.

Если человек уже отслужил срочную службу, но еще не достиг 25 лет, его статус меняется с призывника на военнообязанного, что делает его потенциальным кандидатом на мобилизацию.

Согласно Закону Украины о воинском учете мобилизовать даже до 25 лет можно лицо, которое имеет опыт военной или альтернативной службы.

Поэтому мобилизовать могут:

людей, которые побывали в армии, прошли срочную службу;

лиц, которые прошли альтернативную, то есть невоенную службу;

уволенных полицейских, лиц рядового состава МВД, Гостаможслужбы.

Заметим, что выпускников военной кафедры высших учебных заведений также могут мобилизовать, ведь они имеют военную подготовку и офицерское звание.

Уточнение от ТЦК

В Одесском ТЦК и СП уточнили, в каких случаях мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 25 лет.

Мобилизовать могут, если:

мужчина прошел срочную службу в мирное время;

лицо закончило высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получило определенную военно-учетную специальность;

военно-врачебная комиссия признала его непригодным к службе в мирное время, но пригодным – в военное.

Важно отметить, что если до апреля 2024 года лицо было "ограниченно годным" к службе, то теперь они стали военнообязанными, даже если они моложе 25 лет. Их могут вызвать для проверки военно-учетных документов и, при необходимости, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

Там они получат один из таких статусов:

годный к службе;

годен для службы в частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, учебных центрах, медицинских и логистических подразделениях, подразделениях связи, оперативного обеспечения и охраны;

непригоден к военной службе с исключением с воинского учета;

временно непригоден – требует лечения, отпуска или освобождения от служебных обязанностей;

непригоден к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев.

Напомним, бронь от мобилизации можно получить и по уровню зарплаты. Она должна превышать 20 000 гривен. Однако, предприятие, на котором такой человек работает должно иметь статус критического.