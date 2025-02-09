Кого могут мобилизовать с 21 года: объяснение юристов

Юристы рассказали, кого из 21-летних юношей могут мобилизовать. Они привели требования законодательства, но отметили: на практике могут быть разные случаи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

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Кого из юношей могут мобилизовать с 21 года

Следует различать термины "призывник" и "военнообязанный".

Юноши до 25 лет являются призывниками. Они приписаны к призывному участку, то есть взяты на соответствующий воинский учет. И подлежат призыву на срочную военную службу.

Когда ребятам исполнится 25, они станут военнообязанными. Тогда их зачисляют в запас, они подлежат мобилизации. По достижении 25 лет лицо должно стать на воинский учет военнообязанных и изменить военно-учетный документ с удостоверения о приписке к призывному участку на временное удостоверение военнообязанного.

Простым языком, призывников призывают на срочную военную службу, а военнообязанных призывают во время мобилизации при действии особого периода и военного положения,

– объясняют юристы.

Впрочем, во время действия военного положения призвать призывника невозможно. К тому же действующий призывной возраст в Украине составляет как раз 25 лет.

Но получить статус военнообязанных призывники могут и раньше – если закончат кафедру военной подготовки и получат соответствующее офицерское звание. Так что их могут и мобилизовать.

"Во время действия военного положения, когда призыв на срочную военную службу не осуществляется, мобилизовать можно только лицо, которое по статусу является военнообязанным. То есть, мобилизовать могут или мужчин от 25 лет, или тех мужчин, которые закончили кафедру военной подготовки и получили соответствующее звание", – отметили юристы.

Важно, что их статья вышла 5 января. А 9 января Верховная Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке, которая заменит срочную службу.