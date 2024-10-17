Кто имеет право быть забронированным: объяснение

Во время войны важно понимать свои права и, конечно же, обязанности. Некоторые категории людей можно бронировать, но не всех.

Chas News рассказали детали относительно того, кого можно бронировать. Стоит заметить, что сейчас идет аудит критических предприятий и бронирование приостановлено. Оно может возобновиться с определенными изменениями.

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Кто имеет право на бронирование

Перечень таких категорий лиц определяет Кабинет министров.

В список лиц, которые подлежат бронированию, входят:

все военнообязанные госслужащие категории А. Также госслужащие категорий Б и В, но не более 50% количества военнообязанных работников;

работники органов государственной власти, судов, Нацполиции, ГБР, НАБУ, ГСЧС, БЭБ;

сотрудники предприятий, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

работники учреждений, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

На сколько предоставляется бронь от мобилизации

Бронирование – это отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, которая предоставляется работникам с целью обеспечения функционирования предприятий в особый период. Но ее нужно возобновлять ежегодно. В целом забронировать могут не более 50% военнообязанных сотрудников.

К тому же нельзя забронировать тех, кто не уточнил свои военно-учетные данные, нарушил правила воинского учета и находится в розыске. А еще под бронирование не подпадают лица, исключенные из воинского учета, и те, кто имеет отсрочку.

Что входит в процедуру бронирования

Если бронирование не электронное, то:

Работники кадровой службы предприятия составляют соответствующее письмо со списком военнообязанных, которые подлежат бронированию.

Документы согласовывают с Генеральным штабом и направляют в Министерство экономики, которое принимает соответствующий приказ о бронировании.

На предприятии делают выписку из приказа и направляют в ТЦК для взятия забронированных лиц на специальный воинский учет.

Если же бронирование происходит через "Дію", то:

руководитель подает перечень сотрудников для бронирования и подписывает его электронной подписью;

система сверяет данные со сведениями системы "Оберіг" и проверяет факт официального трудоустройства;

в течение суток "Дія" сообщает руководителю о результатах проверки;

в случае положительного решения военнообязанного автоматически переводят на специальный воинский учет на срок действия бронирования.

Выписку о бронировании можно загрузить на портале "Дія" и распечатать, если это нужно.