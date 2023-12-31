Мобилизация в Украине: кого сейчас не хватает войску
Источник:"РБК-Украина"
Мобилизация в Украине пока одна из самых актуальных тем. Мобилизационные потребности армии напрямую зависят от ситуации в поле боя. Сейчас россияне усилили наступление, соответственно, Украина должна обороняться и наращивать мобилизационный резерв.
Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо объяснил, в каких профессиях сейчас потребность самая актуальная.
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В частности, по его словам, сейчас потребность в формировании новых бригад. То есть фактически все профессии в Вооруженных силах и Силах обороны востребованы. И это, скорее, плюс, чем минус, ведь каждый желающий может выбрать для себя профессию.
"Для этого есть такая форма прохождения военной службы как контрактная. Предположим, вы заинтересовались какой-то бригадой. Например, 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Данила. И вы хотите быть там артиллеристом. Тогда вы просто обращаетесь в эту бригаду, получаете отношение на данную должность дальше обращаетесь в свой территориальный центр комплектования и говорите: "я хочу защищать Украину на контракте и хочу служить именно в той бригаде", - объясняет Фитьо.
Военный убеждает, что если действовать по этой схеме, вы попадете именно в желаемую должность в желаемую бригаду, подписав контракт.
"Есть такая форма контракта как к объявлению демобилизации. И вы, соответственно, приходите и проходите службу именно в этой должности", – добавил Фитьо.
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- В Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в законы о мобилизации, учете, военной службе от правительства.
- Им предусмотрены комплексные изменения правил военного учета, вручения повесток, прохождения ВЛК, отсрочки, мобилизации, военной службы и увольнения.
- В частности, проект предлагает изменить призывной возраст с 27 до 25 лет, отменить срочную службу, разрешить посылать повестки о вызове в ТЦК и СП через электронный кабинет или на электронную почту и т.д.