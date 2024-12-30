Кого освободят от мобилизации с 1 января 2025 года: список категорий

Мобилизация в Украине продолжается, но есть категории лиц, которые не подлежат призыву. В частности те, кто может получить освобождение от службы в январе 2025 года.

Об этом рассказывает 24 Канал. Военное положение в Украине продлено до 7 февраля 2025 года.

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Мобилизация в условиях военного положения

Призыв в ряды Вооруженных Сил Украины касается мужчин, которые являются военнообязанными и признаны годными к службе. В то же время законодательство предусматривает четкие основания для отсрочки или освобождения от мобилизации.

Кто не подлежит мобилизации в январе 2025 года?

Лица, которые имеют отсрочку

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочку могут получить:

многодетные родители (трое и более детей);

лица, которые ухаживают за нетрудоспособными членами семьи;

студенты дневной формы обучения;

ученые и преподаватели, которые работают в учебных заведениях.

Забронированные работники

Те, кто остается на критически важных должностях в тылу. Такое бронирование оформляется работодателем через Министерство обороны.

Лица, которые непригодны к службе по состоянию здоровья

Непригодность подтверждается решением военно-врачебной комиссии (ВВК). Перечень болезней, что является основанием для увольнения, закреплено в приказе Минобороны от 14.08.2008 года.

Лица, исключены из воинского учета

Это касается людей, достигших предельного возраста для призыва (мужчины после 60 лет), утратили гражданство Украины, стали непригодными навсегда или пропали без вести.

Могут ли мобилизовать студентов или женщин?

Студенты дневной формы обучения обычно освобождены от мобилизации, однако в случаях завершения обучения или перевода на другие формы обучения их могут призвать.

Женщины подлежат мобилизации только при наличии военно-учетной специальности или если они добровольно изъявили желание служить.

Мобилизация в Украине предусматривает призыв военнообязанных мужчин, но некоторые категории граждан имеют законные основания для освобождения. Все основания должны быть подтверждены соответствующими документами, которые нужно регулярно обновлять в территориальных центрах комплектования.