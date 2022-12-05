Какие категории и учетные специальности сейчас больше всего нужны на фронте

В связи с продлением военного положения в Украине продолжается мобилизация. Она будет длится до тех пор, пока не завершатся военные действия на территории нашего государства.

Начальник управления персонала Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, как проходит мобилизация. Сейчас в ВСУ проходят службу около миллиона украинцев.

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Кого мобилизуют в первую очередь

По словам Горбача, это определяют в соответствии с определенными потребностями для доукомплектования воинских частей. Сейчас призывают все категории и военные специальности.

Военный сообщил, что в первую очередь изымается личный состав, который уже имел опыт прохождения военной службы. Такие военнослужащие могут направляться непосредственно в боевые воинские части.

В то же время военнообязанные, которые не проходили до этого военной службы, могут быть призваны только в учебные воинские части или в высшие учебные военные заведения для переподготовки.

Сколько времени длится подготовка

Горбач заявил, что такая подготовка длится минимум месяц. Что касается более сложных специальностей, то срок может быть длиннее. После прохождения подготовки военнообязанные направляются в воинские части.

Военный заметил, что личный состав должен быть пригоден по состоянию здоровья, соответственно, здесь приоритет предоставляется младшим категориям военнообязанных. В Вооруженных Силах возникают потребности в комплектовании специалистов в разных сферах.

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