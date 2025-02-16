"Молодежь сможет отгулять хорошую свадьбу": Баник назвал преимущества контрактов 18 – 24

После внедрения контрактов для молодежи 18 – 24 лет некоторые военные очень остро раскритиковали эту инициативу. Мстислав Баник, который пошел в ВСУ добровольно, рассказал о преимуществах контракта.

Об этом говорится в материале 24 Канала. Кстати, в ноябре наши журналисты взяли первое интервью у Баника после того, как он ушел из Минцифры и присоединился к Силам обороны, а именно подразделению CODE 9.2 92-й бригады. Оно вышло в двух частях, первую можно прочитать здесь.

Вторая часть интервью с Баником Победить Россию можем только мы, – Мстислав Баник о службе в CODE 92, дроны и Курскую операцию

Что хорошего в контрактах 18 – 24

Мстислав Баник уверен, что так можно привлечь в армию молодую кровь. В свою очередь, молодежь может проявить себя, получить опыт и заработать. Особенно это касается молодежи, которая не имеет стабильной работы.

"Такие контракты, в принципе, даже служба в армии с боевой зарплатой 100 тысяч и так далее, это их возможность заработать себе на жилье, отгулять свадьбу такую, как им захочется, обеспечить свою семью, родить детей", – сказал он.

Военный убежден, что контракты смогут мотивировать молодежь присоединиться к Вооруженным Силам. И привел пример: уже немало людей в возрасте от 18 до 24 лет обращаются в рекрутинговый центр 92 бригады.

Относительно разговоров о несправедливости, я думаю, что не надо забывать, что главная вещь, которая стоит сейчас перед нашими нами – это война за независимость. И сейчас вопрос не в том, кто какой контракт подписал, а в том, кто может присоединиться к войску для того, чтобы, в частности, уничтожать врага. Тем более что эти контракты рассчитаны исключительно на штурмовиков и этому следует отдавать должное,

– отмечает Баник.

Другие мнения относительно контрактов 18 – 24

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