Какие категории имеют право на отсрочку от мобилизации и как ее получить

С начала полномасштабной войны в Украине продолжаются военное положение и мобилизация военнообязанных мужчин. Однако есть определенные категории людей, имеющих право на отсрочку.

Вместе с массовой мобилизацией в обществе существует мнение, что на службу принимают всех подряд. Однако это не совсем так, рассказала юрист Дарья Тарасенко.

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Кто может получить отсрочку

Повестка может прийти любому, однако это не значит, что мужчину сразу же заберут воевать. На самом деле, в законодательстве определен довольно длинный список категорий, имеющих право на отсрочку. В частности, речь идет о:

людях с инвалидностью,

многодетных родителях,

родителях, самостоятельно воспитывающих ребенка в возрасте до 18 лет,

забронированных работниках,

близких родственниках людей с инвалидностью и т.д.

Юрист подчеркивает – таких людей могут мобилизовать только с их согласия.

Также существует еще один список условий для отсрочки от призыва на срочную службу независимо от мобилизации в Украине. Эти два перечня не стоит путать.

Отметим также о существовании Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Согласно этому документу определяется, в каких случаях человек является пригодным, непригодным или ограниченно пригодным для прохождения воинской службы. Если есть временные проблемы со здоровьем, которые будут мешать службе, комиссия делает вывод о временной непригодности. По нем проблемы со здоровьем, по возможности, нужно решить до двух месяцев.

Отсрочку по временным проблемам со здоровьем могут продлить два раза, однако после трех периодов отсрочки необходимо будет решать вопрос о непригодности мужчины к службе. В таком случае он перестает быть военнообязанным и снимается с воинского учета.

Как получить отсрочку

Все военнообязанные перед отправкой на службу обязательно проходят военно-врачебную комиссию.

Дарья Тарасенко подчеркнула, что ТЦК и СП обычно не знают ничего о возможных личных обстоятельствах призывника. Поэтому, чтобы воспользоваться правом отсрочки, необходимо сообщить о них и предоставить соответствующие документы.

Однако иногда бывают случаи, когда мужчина считает, что у него есть право на отсрочку, а ТЦК говорит, что нет. В таком случае мужчине, которого хотят призвать на службу, нужно:

написать письменное заявление, где следует указать о своих обстоятельствах, которые являются основанием для отсрочки,

требовать предоставить документ об отсрочке,

в случае отказа – оформить ее в письменном виде, чтобы была возможность такой отказ обжаловать. Это можно сделать в областном военкомате или же в суде.

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Как долго действует отсрочка

Отсрочка продолжается, пока существует обстоятельство, из-за права на которое она действует. Однако, поскольку иногда невозможно точно спрогнозировать ее продолжительность, работники ТЦК и СП могут периодически вызывать мужчину с отсрочкой и проверять, не изменились ли его обстоятельства.

Если же отсрочку дали на определенный период времени, после ее окончания необходимо снова прийти и предоставить документы, подтверждающие основание для отсрочки.

Мобилизация в Украине: последние новости

7 октября народные депутаты приняли законопроект №6482, согласно которому украинки могут быть взяты на воинский учет только добровольно. Однако это не будет касаться медиков.

Владимир Зеленский 1 октября отменил осенний призыв. Также он отсрочил увольнение в запас и демобилизацию.

Однако заметим, что министр обороны Алексей Резников ни подтвердил, ни отрицал возможность дополнительной мобилизации. В то же время подчеркнул, что соответствующее решение будет принимать Генштаб ВСУ.

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