Мобилизация, рекрутинг и дефицит людей: как сегодня комплектуется украинская армия и что изменило перераспределение новобранцев

Война России против Украины точно войдет в учебники по истории как очередной пример боя Давида и Голиафа, ведь по количественным показателям россияне имеют преимущество во всех сферах. Больше техники, больше заводов ВПК, больше ресурсов и больше людей. Однако уже 12 лет продолжается война, из них более 4 – полномасштабная, а россияне своих целей в Украине так и не достигли.

Несмотря на это получить желаемое россияне хотят всеми способами, поэтому много усилий направляют на то, чтобы сорвать мобилизацию. Их информационные спецоперации часто направлены на то, чтобы дискредитировать украинскую армию, лидеров мнений и даже волонтеров.

Но сегодня мы не будем говорить о мобилизации как таковой, а о людях в армии в целом. О том, откуда берутся люди, куда попадают новобранцы, где ощущается нехватка людей, дает ли результаты рекрутинг и меняет ли ситуацию перераспределение мобилизованных? Ответы на все эти вопросы и не только – в материале 24 Канала.

Армии не хватает людей: почему это стало системной проблемой и как ее решают

Сегодня можно констатировать – в армии не хватает людей. Однако в определенной степени в затяжной войне это ожидаемый процесс, ведь в таком же положении и армия противника. Правда, причины этого разные.

В России – высокий уровень потерь и отсутствует общая мобилизация, поскольку она может пошатнуть уровень поддержки войны в самой стране-террористке. За первые 3 месяца 2026 года российская армия потеряла убитыми и ранеными 89 760 человек. Хотя за аналогичный период прошлого года Силы обороны ликвидировали или ранили на несколько десятков больше – более 125 900 оккупантов, и все же уровень их потерь остается на высоком уровне.

В Украине же среди проблем – меньшее количество населения, потери и информационные воздействия вражеских спецслужб, которые направлены на подрыв украинской обороноспособности. Это если обобщить и упростить. И все же картина такова – людей не хватает.

Однако ситуация в Украине в определенной степени выглядит как замкнутый круг. Самый яркий пример – нехватка людей является одной из причин, почему вопрос внедрения четких сроков службы уже 2 года откладывается. Если начать увольнять со службы тех, кто 4 или более лет в армии, то нехватка будет еще больше. Для того, чтобы решить вопрос нехватки, надо усилить мобилизацию, но значительная часть военнообязанных избегает ее, в том числе и из-за отсутствия сроков службы. Хотя альтернативой могут стать контракты на 2 и более лет, которые предусматривают год увольнения после завершения. Однако они еще не заработали.

Еще один пример – ТЦК. С одной стороны имеем картину, когда в розыске ТЦК за необновление данных, по состоянию на апрель 2026 года, находятся около 2 миллионов человек. Кроме того, есть немало случаев игнорирования повесток. Часть из так называемых "уклонистов" точно объясняет свои действия страхом или просто нежеланием пересекаться с сотрудниками ТЦК, поскольку в сети было немало сообщений о конфликтах и нарушениях закона в частности со стороны сотрудников центров комплектования. Однако с другой стороны, игнорирование повесток и обязательств приводит к тому, что ТЦК и дальше останавливают мужчин на улицах, чтобы проверить их данные.

Между тем Силы обороны активно работают над рекрутингом, пытаясь привлекать в армию добровольцев. Если в начале вторжения рекрутинг был в нескольких подразделениях, то сейчас чуть ли не каждый пытается найти себе новых людей. Такие люди все еще есть, особенно среди молодежи. В частности для них и работают "контракты 18 – 24", которые можно заключить с любым подразделением.

Однако недавно произошло еще одно очень важное для украинского войска изменение. И речь идет о справедливом, то есть равноценном распределении новобранцев в армии. Ведь если доброволец сам выбирает подразделение, то судьба мобилизованного часто решается не им. И чаще всего речь шла почти исключительно о штурмовых подразделениях и пехоте. Однако самой большой бедой такого подхода стало то, что в то время, как одни подразделения получали пополнение, другие – нет, или максимум нескольких рекрутов, которые пришли самостоятельно.

Если мы говорим о боевых бригадах – следствие этого очевидно. Заместитель председателя Офиса Президента Украины Павел Палиса в комментарии 24 Каналу отметил, что из-за подхода, который существовал, подразделения ослаблялись и отдельные участки фронта проседали. Поэтому в ноябре прошлого года начался поиск решений и именно поэтому появился новый подход к распределению новобранцев.

Это абсурд – не может быть так, что бригада, которая ведет боевые действия, которая имеет потери, из которой люди выбывают из-за ранения, перевода или по иным причинам, не получает достаточного пополнения людьми. Это напрямую вело к истощению подразделений, а затем и к "проседанию" отдельных участков фронта,

– говорит Палиса.



Павел Палиса / Фото Getty Images

Штурмовые полки как лакмусовая бумажка

Прошлой осенью немало обсуждений велось вокруг штурмовых полков. Как отмечал бывший начальник штаба 12-й бригады НГУ "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич, приоритет на пополнение имели именно подразделения под командованием полковника Валентина Манько. Кротевич заявлял также, что на фронте почти невозможно найти бригаду, которая укомплектована более чем на 50%.

Хотя, общаясь с журналисткой Анной Калюжной, Валентин Манько отрицал, что штурмовые подразделения имеют приоритет в распределении мобилизованных и начал утверждать, что полки в его подчинении тоже неукомплектованы.

ДШВ комплектуются и по сей день. И главком Сырский на сегодня уделяет им, видимо, больше внимания, чем нам. И право первоочередного отбора распространяется на нас, ДШВ, ССО и ГУР. Это те, кто отбирает первую очередь,

– говорил Манько.

Но если абстрагироваться от скандалов, которые сопровождали все дискуссии о пополнении войск, надо прояснить момент – штурмовые полки имеют статус неких "пожарных" на фронте. То есть их быстро перебрасывают для остановок продвижения врага и проведения контратак. Однако штурмовые подразделения не отвечают за закрепление и удержание территории.

То есть ситуация такова – полк А отбивает село В, за штурмовиками должны зайти и закрепиться бойцы бригады С. Однако после того, как штурмовой полк выполнил свою работу, враг подтянул резервы и начал новую атаку, которую бригада С не отбивает, потому что она уже 3 или более лет без ротации и не получает стабильное пополнение, хотя несет потери. У нее просто не хватает для этого ресурсов.

Из этого напрашивается вывод, что для того, чтобы фронт не проседал, надо, чтобы пополнение получали не только штурмовые полки, но и механизированные бригады и другие подразделения, поскольку войско – огромный механизм, где пробел в одной детали влечет за собой проблемы в других. Результат мы видели в виде российских продвижений прошлой осенью.

В ноябре 2025 года президент Владимир Зеленский поручил пересмотреть стратегию распределения новобранцев между подразделениями, чтобы оно было справедливым.

Как изменилось распределение новобранцев в армии и какой результат это дало

Механизм нового подхода к распределению личного состава между бригадами заработал не так давно и его главной идеей является то, что все боевые бригады на постоянной основе получают фиксированное количество бойцов. Конечно, никакие конкретные цифры мы не будем называть из соображений безопасности. Фиксированное количество является минимальным, поэтому если условия позволят, подразделения могут получить и больше бойцов. Однако все же есть минимальный порог, на который можно ориентироваться.

Такие решения не из тех, что дают мгновенный результат, а работают именно на перспективу. Однако, как отмечает Павел Палиса в комментарии 24 Каналу, командиры бригад и корпусов уже положительно отзываются о новой модели распределения.

Они начали получать больше людей. И осознание того, что это теперь будет регулярно, позволяет им лучше планировать оборону вверенного им участка. Это позволяет командирам быть гибкими и быть более уверенными,

– говорит Палиса.

Кроме того, как отмечает заместитель председателя ОП, в перспективе новый механизм может уменьшить истощенность боевых подразделений.

Также есть еще одно, на первый взгляд, незаметное изменение. Речь идет о развитии собственной инфраструктуры и системы подготовки новобранцев. Поскольку бригады уверены, что будут получать пополнение и оно будет постоянным, то это обусловливает необходимость постоянной подготовки этих бойцов.

Это означает, что командир теперь должен заботиться об учебной базе подразделений, готовить инструкторов, работать над собственными бригадными возможностями, проводить БЗВП. И это очень правильно,

– отмечает Палиса.

Мобилизация все еще остается основным путем пополнения войска и новая система распределения новобранцев это закрепляет. В то же время рекрутинг является опцией для дополнительного привлечения личного состава.

Как изменился рекрутинг в 2026 году?

Несмотря на распространенные представления, рекрутинг не заменяет мобилизацию. Он действительно дает качественный, а не количественный показатель, ведь через рекрутинг подразделения могут получать мотивированных добровольцев с определенными навыками из гражданской жизни или с огромным желанием осваивать новые.

Однако в рекрутинге есть свои нюансы. Количество привлеченных бойцов таким образом очень вариативно. На это влияет и узнаваемость самого подразделения, и инфополе и много других переменных. Например, командир батальона "Сапсаны" 30-й ОМБР Михаил "Депутат" Трач в интервью 24 Каналу рассказал, что в его подразделении ситуация различается. Однако необходимое количество военнослужащих обеспечивается именно через мобилизацию.

Приходит совершенно разное количество людей в разное время. В один месяц хорошо себя показывает рекрутинг, на следующий месяц – мобилизация. Нельзя сказать, что что-то преобладает. Работа ТЦК является очень важной, потому что она поставляет нам определенное количество личного состава. А работа рекрутеров является лучшей в плане того, что она поставляет нам качественный личный состав, который мотивирован,

– говорит Трач.



Михаил "Депутат" Трач / Фото 30-й ОМБр

Руководитель рекрутинга 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Андрей Ендрижиевский в комментарии 24 Каналу сказал, что сейчас количество заявок от потенциальных рекрутеров уменьшилось, но в количественном, а не качественном показателе. По его словам, речь идет о тех заявках, которые люди оставляют, но потом игнорируют сотрудников рекрутингового центра или отсеиваются на первом же этапе.

Есть тенденция к появлению более серьезных людей, которые действительно уже ознакомились с ситуацией, ознакомлены с контрактом и возможностями и тому подобное. И именно такие сейчас обращаются. Поэтому в общем разрезе ситуация не изменилась,

– говорит Ендрижиевский.

Самой популярной по запросам является должность стрелка, в частности это касается и "контрактов 18 – 24". Однако от самих подразделений бригады есть много запросов на операторов БПЛА и мастеров по ремонту.

Популярный вид обращений в рекрутинговые центры – непосредственно после встречи с сотрудниками ТЦК. Однако едва ли не во всех рекрутинговых центрах говорят то же – чрезвычайно сложно рекрутировать мобилизованного. Как отмечает Андрей Ендрижиевский с 95-й ОДШБр, труднее рекрутировать разве что из учебного центра, потому что во время БЗВП мобилизованный уже не является гражданским, но еще не является военным до принятия присяги.

Относительно новых подходов, то в 95-й бригаде говорят, что стараются больше вести коммуникацию с гражданской аудиторией, ведь многие люди боятся армии из-за неизвестности того, что их ждет.

Мы наращиваем рекламные кампании и стараемся проводить больше коммуникации с гражданскими, объясняя, что мы (рекрутинговый центр, – 24 Канал) являемся советчиками. Мы помогаем влиться людям в армию. Почему люди не идут в армию? Они боятся умереть или получить ранения, но мы все под риском сейчас. А еще люди боятся неизвестности – они не знают, что их ждет. Однако когда проводишь по всем этапам, рассказываешь что-то из собственного опыта, то результат обычно лучше,

– говорит Андрей Ендрижиевский.

Рекрутинг и/или мобилизация: как изменился подход к новым людям в подразделениях

В рамках нового подхода к распределению новобранцев между подразделениями, речь идет об обеспечении пополнением всех боевых бригад, полков и батальонов. В том числе и Национальной гвардии Украины.

12-я бригада "Азов" известна тем, что длительное время комплектовалась исключительно из добровольцев, и тогда не каждый желающий мог попасть в ее ряды. Сейчас бригада входит в состав 1-го корпуса Нацгвардии "Азов", где мобилизованные являются одной из основных категорий новобранцев. Как отмечает первый заместитель начальника управления рекрутинга корпуса Евгений "Тара" Таран, в последние годы доля мобилизованных только растет.

Весомая часть этих людей приходит через наш рекрутинг и мобилизуется добровольно. В то же время есть и те, кого мы "забираем" с ТЦК. Последняя категория обычно оставляет заявки уже находясь в ТЦК. Такие кандидаты проходят короткое собеседование с рекрутером, получают предложение о должности в соответствии со своими навыками, однако имеют право отказаться и выбрать другое подразделение,

– говорит "Тара".



Обучение бойцов в "Азове" / Фото 12-й бригады НГУ "Азов"

Те новобранцы, которые попадают в "Азов", проходят такую же процедуру, как и добровольцы-контрактники. Однако в бригаде говорят, что сейчас подготовительные курсы менее требовательны к состоянию здоровья бойцов, в отличие от того, как это было до полномасштабной войны. Основной ориентир – подготовка и развитие самого новобранца, поэтому процент тех, кто не проходит курс, значительно уменьшился.

Для кандидатов, которые имеют трудности с прохождением подготовки, предусмотрены отдельные решения: от изменения должности на такую, что не требует полного прохождения курса, до индивидуальных договоренностей с инструкторами, которые позволяют пройти подготовку по адаптированным условиям,

– объясняет "Тара".

Относительно добровольцев, в "Азове" говорят, что количество тех, кому за 25, и тех, кто не достиг мобилизационного возраста, примерно одинаково. Однако, как замечает Евгений "Тара", показатель уравнивает, в том числе и активное приобщение к бригаде женщин, которые приходят на службу добровольно, но не подпадают под мобилизацию.

Кстати, не все добровольцы подписывают контракт, ведь некоторые мобилизуются. Поэтому "Тара" уточнил, что среди контрактников преобладают именно юноши, которые в частности подписывают "контракты 18 – 24".

В любом случае солдатоцентричность "Азова" предусматривает равное отношение ко всем категориям новобранцев, поэтому на практике путь кандидата в подразделение отходит на второй план,

– отмечает "Тара".

Однако важный момент – сейчас мобилизованные граждане имеют больше вариантов относительно подразделений, куда они могут попасть. Также пополнение направляют и в Силы беспилотных систем и других родов войск.

Мобилизация на 6 из 10: почему система требует изменений

Пятый год в Украине продолжается режим военного положения и всеобщей мобилизации населения. Однако, как и признает Главнокомандующий Сырский и многие военные, мобилизация далеко не такая, как бы того хотелось. Главком оценил ее лишь на 6 – 7 из 10.

Мы уже говорили о замкнутых кругах в виде сроков службы и работы ТЦК, которые обеспечивают мобилизацию. Немало огласки получают отдельные случаи незаконных действий со стороны представителей ТЦК. И как факт их работа обусловлена тем, что по состоянию на 2024 год 6 миллионов военнообязанных граждан не обновили своих данных, хотя законодательство обязало всех. Часть из этих людей почти наверняка может объяснить свои действия страхом перед ТЦК из-за тех случаев, которые получали огласку.



Сотрудники ТЦК проверяют документы / Фото Getty Images

Также на мобилизацию, к сожалению, имеют влияние и информационные операции врага, цель которых – сорвать ее, что приведет к ослаблению войска и, как следствие, нашего поражения в войне. Россияне, в частности через ботофермы, пытаются убедить украинское общество, что якобы главным врагом является не оккупант, который пришел на нашу землю, а сотрудники Территориальных центров комплектования, значительная часть которых – ветераны боевых действий.

К сожалению, это имеет последствия. Уже не раз имели огласку случаи нападений на представителей ТЦК по всей стране. В частности среди резонансных – убийство сотрудника ТЦК 2 апреля во Львове. По данным правоохранителей, инспектор таможни ножом убил представителя центра комплектования, который проверял документы его брата.

В Министерстве обороны Украины после этой трагедии сделали заявление, в котором анонсировали изменения в процессе мобилизации.

Тот, кто убивает военного – на фронте или в тылу – действует против Украины. Убийцу ждет неотвратимое наказание. Это единственная допустимая позиция. Система мобилизации требует изменений, и они будут внедрены в ближайшее время. Но ни одна проблема системы не может оправдывать убийство,

– говорится в заявлении.

Однако пока неизвестно, какими будут изменения и чего именно они будут касаться – самих ТЦК, протоколов работы сотрудников территориальных центров комплектования, правил воинского учета или ограничений за нарушение правил учета.

Так или иначе, война России против Украины продолжается и враг не собирается останавливать войну. Условие о выходе войск Украины из Донецкой области в Кремле называют лишь предпосылкой для переговоров, а не то, что может принести мир. Да и постоянные атаки россиян против гражданского населения доказывают – Россия стремится только к уничтожению украинцев.