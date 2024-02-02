Мобилизация в феврале: кто имеет и не имеет право вручать повестку

Повестка в феврале 2024 года до сих пор остается основанием для мобилизации. После ее получения военнообязанный должен прибыть в ТЦК и СП. Однако стоит знать, кто сейчас имеет и не имеет права вручать повестку.

Подчеркнем, что повестка должна быть вручена лично военнообязанному, а тот должен поставить подпись о ее получении. В случае отказа составляется акт об отказе от получения повестки.

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Кто имеет право вручать повестку

Повестку имеют право вручать представители ТЦК и СП, органов местного самоуправления, а также руководители предприятий, учреждений, организации, где работает военнообязанный независимо от формы собственности и подчинения. Кроме этого, ее могут выдавать руководители учебных заведений и управляющие многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД).

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Кто не имеет права вручать повестку

Сейчас полицейские, военнослужащие, в частности представители ТрО, а также должностные лица Государственной пограничной службы Украины не имеют права вручать повестки.

Какие виды повесток сейчас вручают - Для уточнения данных;

- На прохождение ВВК;

- Мобилизационное распоряжение (выдается, если медкомиссия признала годным для военной службы);

Однако отметим, что в новом законопроекте предусмотрены изменения по оповещению населения. В частности: