Служба по месту жительства: адвокат рассказала, какие категории могут перевестись с фронта
Источник:Адвокаты ВСУ
Действующим законом о мобилизации для военнослужащих предусмотрена возможность проходить службу по месту жительства. Для этого необходимо иметь основания, а также подать соответствующие документы.
Как можно перевестись с фронта на службу по месту жительства рассказала адвокат Наталья Лисова. Такие правила будут действовать по крайней мере до внедрения нового законопроекта о мобилизации.
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Служба по месту жительства
Наталья Лисова отметила, что прежде всего для перевода в воинскую часть по месту жительства необходимо иметь для этого основания. Сразу после этого военнослужащий имеет право подать рапорт и документы, подтверждающие данные обстоятельства, командиру.
Однако адвокат предупреждает – могут возникнуть некоторые трудности.
Перевод может быть затруднен отсутствием вакантных должностей в другой воинской части,
– объяснила она.
Правозащитница отметила, что во избежание этой проблемы стоит получить заранее отношение в той воинской части, куда планируется перевод, и приобщить его к рапорту.
Кто может претендовать на перевод
Как было отмечено выше, не все военные могут служить в части по месту жительства. Для соответствующего решения необходимо подпадать под одну из категорий:
- инвалидность;
- содержание трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- самостоятельное воспитание ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- воспитание ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным ВКК, но которому не установлена инвалидность;
- содержание совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы;
- содержание детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- занятость постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые нуждаются в постоянном уходе;
- наличие жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
- опекунство лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;
- занятость постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.
Можно ли отказаться от мобилизации
- Лица, которые уклоняются от прохождения службы, могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности.
- Максимальное административное наказание – это штраф, что составляет от 3 400 гривен до 5 100 гривен.
- Если говорить об уголовной ответственности, то лицо через суд могут привлечь по одной из нескольких статей. Самой распространенной является 336 – уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Лицу в таком случае может грозить от 3 до 5 лет тюрьмы.