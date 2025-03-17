Усиление мобилизации и отсрочка: что изменилось для студентов, военнообязанных и семей

В Украине ужесточили правила мобилизации, изменив условия отсрочки для студентов, военнообязанных и семей. Также введены более жесткие меры для уклонистов и новые правила мобилизации транспорта.

Об этом рассказывает 24 Канал. В Украине ужесточили требования к мобилизации, что повлияет на военнообязанных, студентов и семьи.

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Кто освобождается от мобилизации?

От военной службы могут быть освобождены следующие категории граждан:

Лица, непригодные к службе по состоянию здоровья или возрасту (по заключению врачебно-квалификационной комиссии).

по состоянию здоровья или возрасту (по заключению врачебно-квалификационной комиссии). Временно непригодные на 6 – 12 месяцев (с обязательным повторным осмотром по истечении срока).

на 6 – 12 месяцев (с обязательным повторным осмотром по истечении срока). Работники предприятий с бронированием , которые обеспечивают критически важные отрасли экономики и обороны.

, которые обеспечивают критически важные отрасли экономики и обороны. Многодетные родители (трое и более несовершеннолетних детей), за исключением тех, кто не платит алименты более трех месяцев.

(трое и более несовершеннолетних детей), за исключением тех, кто не платит алименты более трех месяцев. Одинокие родители – мужчины и женщины, которые самостоятельно воспитывают хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет.

– мужчины и женщины, которые самостоятельно воспитывают хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет. Лица, которые ухаживают за больными родственниками , в частности за мужем/женой, ребенком или родителями с инвалидностью 1 – 2 группы.

, в частности за мужем/женой, ребенком или родителями с инвалидностью 1 – 2 группы. Родственники погибших или пропавших без вести во время АТО, ООС или полномасштабной войны.

во время АТО, ООС или полномасштабной войны. Бывшие военнопленные – мужчины, которые вернулись из российского плена.

– мужчины, которые вернулись из российского плена. Студенты (соискатели профтехнического, предвысшего и высшего образования), которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, выше предыдущего.

(соискатели профтехнического, предвысшего и высшего образования), которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, выше предыдущего. Докторанты и интерны, а также научно-педагогические работники (при условии работы в учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки).

Усиление ответственности за уклонение от мобилизации

Законодательство предусматривает более жесткие меры в отношении уклонистов.

Среди основных нововведений:

Лишение водительских прав – уклонисты могут потерять возможность управлять транспортом.

– уклонисты могут потерять возможность управлять транспортом. Большие штрафы – уклонение от мобилизации карается значительными финансовыми санкциями в соответствии с обновленным Уголовным кодексом.

– уклонение от мобилизации карается значительными финансовыми санкциями в соответствии с обновленным Уголовным кодексом. Судебные разбирательства и жесткие приговоры – для лиц, которые пытаются избежать службы, предусмотрена усиленная ответственность.

Мобилизация женщин и транспорта

Женщины пока что не подлежат мобилизации, но те, кто имеет медицинское или фармацевтическое образование, обязаны стать на воинский учет. Их могут призвать только по собственному желанию.

Мобилизация транспортных средств предусматривает изъятие автомобилей для нужд ВСУ. Однако конфисковать могут только второй и последующие транспортные средства – то есть, если в собственности одна машина, ее не заберут.

Обновленные правила мобилизации имеют целью усовершенствовать систему призыва и обеспечить справедливый подход ко всем категориям военнообязанных.