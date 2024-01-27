Кого из украинцев могут мобилизовать в первую очередь до 14 февраля: полный список

В Украине до сих пор продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Это означает, что военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет могут призвать на службу в ряды ВСУ.

Как известно, общая мобилизация в Украине во время военного положения продлится по меньшей мере до 14 февраля, согласно законопроекту о продлении его срока и проведении мобилизации. Таким образом военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки. Также их могут призвать на военную службу, информирует 24 Канал.

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Мобилизация в Силы обороны

Военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются в Украине из-за масштабной войны, которую начала Россия в Украине. Известно, что все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными.

Следует понимать, кого из украинцев могут мобилизовать в ряды ВСУ в первую очередь до 14 февраля 2024 года, а также после этой даты.

Первоочередное это касается:

годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием военного опыта;

годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без военного опыта;

ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием военного опыта;

ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без военного опыта;

годных мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

снятых и исключенных из военного учета мужчин, которые были признаны годными или ограниченно годными во время военного положения (если они не имеют права на отсрочку или не осуждены за тяжкое преступление).

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