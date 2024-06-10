Вениславский ответил, могут ли работники ТЦК задерживать военнообязанных
Источник:"РБК-Украина"
Федор Вениславский высказался относительно того, могут ли работники ТЦК задерживать военнообязанных. По словам, нардепа, представители территориальных центров комплектования не имеют права этого делать, если человек не находится в розыске.
Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки объяснил, что право задерживать военнообязанных пока сохраняется только у работников Нацполиции.
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Задерживать военнообязанных может только полиция
Федор Вениславский пояснил в интервью "РБК-Украина", что полиция не задерживает лиц просто с целью уточнения их военно-учетных данных. Однако, если во время проверки документов оказывается, что гражданин Украины находится в розыске, то есть он уже должен был быть мобилизован и ему приходили повестки, то Национальная полиция имеет право задержать человека и передать его в соответствующие подразделения ТЦК и СП для дальнейших действий.
И здесь без разницы – до или после 16 июля (дата до которой граждане обязаны уточнить данные в ТЦК в соответствии с законом о мобилизации – 24 Канал),
– подчеркнул нардеп.
Кроме того, член комитета Верховной Рады подчеркнул, что только лица, которые находятся в розыске, могут быть принудительно доставлены в ТЦК и СП или на ВВК.
Вениславский также отметил, что военнообязанные лица объявляются в розыск Национальной полицией за неявку на вызовы или запросы ТЦК и СП.
"И принудительно доставлять людей в ТЦК и СП, опять же, могут только работники полиции. То есть работники ТЦК и СП не имеют права действовать принудительно без работников полиции. Если они действуют вместе с работниками полиции, то это, в принципе, в рамках закона", – заметил он.
Что еще рассказал о мобилизации Вениславский в интервью
- Федор Вениславский отметил, что пока никаких оснований, чтобы увеличивать срок обновления данных для военнообязанных, нет. Член комитета Рады отметил, что динамика с которой сейчас обновляют данные, позволяет быть уверенным, что если граждане хотят – то они имеют все возможности вовремя обновить свои военно-учетные данные.
- Член комитета Рады также рассказал, что народные депутаты пока не планируют вносить изменения в новый закон о мобилизации. По словам Вениславского, некоторые проблемы можно решить без изменений в документе.
- Вениславский также заявил, что в приложении Резерв+ не будет электронных повесток, Кроме того, там не будет и направления на прохождение военно-врачебной комиссии.