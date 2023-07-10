Снижение предельного возраста: могут мобилизовать мужчин до 25 лет

Рада приняла законопроект, имеющий целью уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников. Если раньше это было 27 лет, то теперь порог может снизиться до 25 лет.

Адвокат Богдан Пересад объяснил, могут мобилизовать украинцев до 25 лет.

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Могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет

Если мужчина имеет статус "военнообязанный", то мобилизовать его в таком возрасте имеют право, а если гражданин еще в статусе призывника – то нет. В обиходе понятия "призывники" и "военнообязанные" часто путают, однако это разные понятия.

Следует также отметить, что президент еще не подписал принятый нардепами законопроект 9281, предлагающий снизить предельный возраст в Украине. Так что пока он так и остается – 27 лет.

В чем разница между призывником и военнообязанным

в Украине юноши в 17 лет во время приписки к призывным участкам в ТЦК и СП получают статуси соответствующее приписное удостоверение подлежат призыву на срочную военную службу. Не все они проходят срочную службу по разным причинам, но при предельном возрасте каждый из них становится военнообязанным. То есть в возрасте 27 лет они приобретают статус военнообязанных.

Согласно части девятой статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", "призывники" – это граждане, которые приписаны к призывным участкам. Призывники подлежат призыву на срочную службу (если нет оснований для отсрочки) или еще не проходили ее.

"Военнообязанные" – это граждане, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

Да, в Украине ведутся два отдельных военных учета – призывников и военнообязанных. И гражданин может находиться только на одном из них.

Адвокат Игорь Ясько пояснил, что ведется военный учет на основании паспорта гражданина Украины и следующих военно-учетных документов: