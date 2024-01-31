В Украине хотят разрешить мобилизацию правоохранителей и госслужащих: что в законопроекте

Обновленный законопроект о мобилизации, поданный Кабинетом министров в Верховную Раду 30 января, содержит упоминания о возможной мобилизации госслужащих и правоохранителей. Подробности расскажет 24 Канал.

Нормы, предложенные новым документом, предусматривают снижение призывного возраста до 25 лет. В то же время кое-что останется неизменным, например, женщины могут служить только добровольно.

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Действительно ли будут служить правоохранители и госслужащие, какие изменения их ждут

В сообщении Минобороны, где в инфографике изложено 6 принципов нового законопроекта, речь идет о "равном учете для всех". Там сказано, что ряд правоохранителей и госслужащих может потерять право на отсрочку.

Под мобилизацию могут попасть:

работники Бюро экономической безопасности;

Государственного бюро расследований;

Государственной исполнительной службы;

Нацполиции;

прокуратуры;

НАБУ;

Службы судебной охраны;

патронатной службы.

Государственные служащие категории "А" бронируются как и все, то есть все они являются военнообязанными.Чиновники категории "Б" и "В" – 50% от военнообязанных в определенном органе.

Председатели городских и поселковых территориальных общин будут бронироваться от службы, военнообязанные, работающие на должностях в органах местного самоуправления, также будут бронироваться в размере 50% от штата.

Что такое категория госслужащих "А"

Это Это высший корпус государственной службы , который касается должностей государственного секретаря Кабинета министров Украины и его заместителей, государственных секретарей министерств, руководителей центральных органов исполнительной власти, не являющихся членами Кабинета министров Украины и их заместителей, руководителей государственной службы в других государственных органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Какие изменения для госслужащих и полицейских предполагает новый законопроект о мобилизации

Человек, желающий стать государственным служащим или служить в полиции, сможет реализовать свое желание только после прохождения базовой общевойсковой подготовки (с отсрочкой этой нормы, которая вступает в силу с 2026 года) или военной службы.

А Национальная полиция будет иметь полномочия по участию в мероприятиях по мобилизации, сможет привлекать к мерам рекрутинга на военную службу ЦНАПы, центры занятости и центры рекрутинга.

Еще полицейские вместе с паспортом могут потребовать предъявить военно-учетный документ у мужчин 18 – 60 лет.

Какие еще изменения предполагает новый законопроект