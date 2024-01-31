В Украине хотят разрешить мобилизацию правоохранителей и госслужащих: что в законопроекте
Обновленный законопроект о мобилизации, поданный Кабинетом министров в Верховную Раду 30 января, содержит упоминания о возможной мобилизации госслужащих и правоохранителей. Подробности расскажет 24 Канал.
Нормы, предложенные новым документом, предусматривают снижение призывного возраста до 25 лет. В то же время кое-что останется неизменным, например, женщины могут служить только добровольно.
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Действительно ли будут служить правоохранители и госслужащие, какие изменения их ждут
В сообщении Минобороны, где в инфографике изложено 6 принципов нового законопроекта, речь идет о "равном учете для всех". Там сказано, что ряд правоохранителей и госслужащих может потерять право на отсрочку.
Под мобилизацию могут попасть:
- работники Бюро экономической безопасности;
- Государственного бюро расследований;
- Государственной исполнительной службы;
- Нацполиции;
- прокуратуры;
- НАБУ;
- Службы судебной охраны;
- патронатной службы.
Государственные служащие категории "А" бронируются как и все, то есть все они являются военнообязанными.Чиновники категории "Б" и "В" – 50% от военнообязанных в определенном органе.
Председатели городских и поселковых территориальных общин будут бронироваться от службы, военнообязанные, работающие на должностях в органах местного самоуправления, также будут бронироваться в размере 50% от штата.
Что такое категория госслужащих "А"
Это высший корпус государственной службы, который касается должностей государственного секретаря Кабинета министров Украины и его заместителей, государственных секретарей министерств, руководителей центральных органов исполнительной власти, не являющихся членами Кабинета министров Украины и их заместителей, руководителей государственной службы в других государственных органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
Какие изменения для госслужащих и полицейских предполагает новый законопроект о мобилизации
Человек, желающий стать государственным служащим или служить в полиции, сможет реализовать свое желание только после прохождения базовой общевойсковой подготовки (с отсрочкой этой нормы, которая вступает в силу с 2026 года) или военной службы.
А Национальная полиция будет иметь полномочия по участию в мероприятиях по мобилизации, сможет привлекать к мерам рекрутинга на военную службу ЦНАПы, центры занятости и центры рекрутинга.
Еще полицейские вместе с паспортом могут потребовать предъявить военно-учетный документ у мужчин 18 – 60 лет.
Какие еще изменения предполагает новый законопроект
- Если его примут, то исчезнет понятие ограниченной пригодности, а люди с инвалидностью всех групп будут освобождены от военной службы. Однако относительно них сначала проведут проверку.
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