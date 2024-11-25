Мобилизация в Украине: можно ли продолжить службу после 60 лет

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчин в возрасте от 25 до 60 лет могут призвать на защиту государства, однако есть определенные нюансы.

В соответствии с законодательством, военнослужащие, которые имеют достаточный профессиональный опыт, хорошее состояние здоровья и желают продолжить службу, могут это сделать и после 60 лет. В то же время состояние здоровья должно подтвердить ВВК, пишет 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Что известно об этом

Военные могут продолжать службу после 60 лет, однако есть нюансы. В частности, они могут оставаться на службе в течение 5 лет после достижения предельного возраста.

В мае 2024 года в Украине приняли новый закон о мобилизации, который внес определенные изменения в законодательство. В частности, новым законом снизили призывной он до 25 лет. Время от времени в информационном пространстве начинают говорить о вероятном снижении его до 18 лет, однако официально это отрицали несколько раз.

Кроме этого, последнее время много говорят о возможной мобилизации женщин, однако такого также не предусматривают. Женщины могут присоединиться к армии по собственному желанию. Кроме этого, женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование должны стать на воинский учет.