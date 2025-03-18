Украинцы за рубежом смогут становиться на воинский учет дистанционно, – Верещук

Заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук сообщила, что Минобороны готовит проект постановления, который позволит гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, становиться на воинский учет дистанционно. Такое решение было принято по результатам межведомственного рабочего совещания.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ирины Верещук в Facebook.

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Украинцы за рубежом смогут стать на воинский учет дистанционно

Верещук сообщила, что Минобороны в течение недели подготовит проект постановления, которое позволит гражданам Украины за рубежом в возрасте от 18 до 60 лет стать на воинский учет дистанционно.

Решение было принято по результатам межведомственного рабочего совещания по военному учету украинских граждан, которые находятся за рубежом.

Граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, смогут стать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК,

– сообщила Верещук.

Заметим, что сейчас такая возможность доступна только для граждан в возрасте от 18 до 25 лет.

К слову, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк сообщил, что штрафы за нарушение воинского учета уменьшили. По его словам, это решение будет способствовать тому, чтобы военнообязанные и резервисты добровольно обращались в ТЦК для оплаты штрафа.