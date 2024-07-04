Юрист объяснила, можно ли не идти в армию, если заплатил штраф

Если человеку пришла повестка, однако он не явился в ТЦК и СП, то ему нужно оплатить штраф. Речь идет о тысячах гривен.

В мае Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает штраф за неявку по повестке. То есть с 19 мая штрафы составляют – от 17 до 25,5 тысячи гривен для граждан, от 34 до 59 тысяч гривен – для должностных и юридических лиц, пишет 24 Канал.

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Нужно ли идти в ТЦК и СП, если уже заплатил штраф

Адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись рассказала в комментарии "РБК-Украина", что уплата штрафа не значит, что человеку больше не надо идти в ТЦК и СП. Более того – это не значит, что человек не должен идти в армию.

Уплата штрафа не освобождает от обязанности военной службы,

– объяснила адвокат.

По словам Ларисы Кись, штраф является только выполнением обязанности за конкретное нарушение – неявку по повестке в определенную дату.

"Любая другая повестка (вызов на другую дату) и неявка в эту дату – будет новым нарушением", – заявила юрист.

Сколько штрафов может получить гражданин

Лариса Кись рассказала, что ограничений по количеству возможных вызовов по повестке – нет.

Теоретически, с учетом времени "прохождения" наиболее длительной процедуры – направления повестки по почте – штрафы могут появляться условно каждые два месяца,

– заверила юрист.

По ее словам, ТЦК и СП не запрещено высылать ежедневно по одному вызову на следующую дату от предварительно указанной.

"И каждый раз – штраф. Так что, путь до 160 000 гривен суммарной задолженности (размер санкций, от которого исполнительная служба может не только арестовывать счета и имущество, но и заниматься их фактической реализацией) не такой уж длинный", – заявила Кись.

Кстати, военнообязанные должны обновить данные до 16 июля 2024 года. В противном случае, кроме штрафов, людей могут временно лишить водительского удостоверения.