У травні Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає штраф за неявку за повісткою. Тобто з 19 травня штрафи становлять – від 17 до 25,5 тисяч гривень для громадян, від 34 до 59 тисяч гривень – для посадових та юридичних осіб, пише 24 Канал.

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Чи потрібно йти в ТЦК та СП, якщо вже заплатив штраф

Адвоката ЮКК "Де-Юре" Лариси Кісь розповіла у коментарі "РБК-Україна", що сплата штрафу не значить, що людині більше не треба йти у ТЦК та СП. Ба більше – це не значить, що людина не повинна йти в армію.

Сплата штрафу не звільняє від обов'язку військової служби,

– пояснила адвокатка.

За словами Лариси Кісь, штраф є тільки виконанням обов'язку за конкретне порушення – неявку за повісткою у визначену дату.

"Будь-яка інша повістка (виклик на іншу дату) та неявка в цю дату – буде новим порушенням", – заявила юристка.

Скільки штрафів може отримати громадянин

Лариса Кісь розповіла, що обмежень щодо кількості можливих викликів за повісткою – немає.

Теоретично, з урахуванням часу "проходження" найбільш довготривалої процедури – направлення повістки поштою – штрафи можуть з'являтися умовно кожні два місяці,

– запевнила юристка.

За її словами, ТЦК та СП не заборонено висилати щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної.

"І кожного разу – штраф. Отже, шлях до 160 000 гривень сумарної заборгованості (розмір санкцій, від якого виконавча служба може не тільки арештовувати рахунки та майно, а й займатися їх фактичною реалізацією) не такий вже довгий", – заявила Кісь.

До речі, військовозобов'язані мають оновити дані до 16 липня 2024 року. У протилежному випадку, окрім штрафів, людей можуть тимчасово позбавити водійського посвідчення.