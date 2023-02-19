Гуменюк назвала пробелы в законодательстве по мобилизации: о чём идет речь

Законодательство, касающееся мобилизации, к сожалению, не столь совершенно, чтобы на 100% сформировать необходимый ресурс. Дело в том, что оно в основном опирается на повышенное сознание граждан.

Об этом в эфире программы "Свобода LIVE" сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Спикер также добавила, что, в идеале, каждый гражданин призывного возраста должен быть сознательным и время от времени приходить в территориальный центр комплектования.

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Существует много случаев, не предусмотренных законом

По словам Натальи Гуменюк, законодательство о мобилизации в Украине не идеально. Оно имеет определенные пробелы и предполагает завышенное сознание людей.

Однако в реальности это не всегда так. В идеале каждый гражданин страны мобилизационного возраста должен периодически приходить в местный центр комплектования, обновлять информацию о себе, проживать по месту регистрации и, получив повестку, явиться в военкомат.

Мы понимаем с вами, что это в абсолютной ситуации. Очень многие не проживают по месту регистрации и не бывают там долгое время. Очень многие специально избегают этого. Поэтому есть такие пробелы в законодательстве. Но есть план мобилизационного ресурса,

– объяснила Гуменюк.

Создание резерва необходимо, чтобы дать другим военным немного отдохнуть

Мобилизационные мероприятия, которые сейчас проходят в стране, направлены на то, чтобы военные, уже год находящиеся в зоне боевых действий, имели возможность восстановить свои силы и отдохнуть. Украинские защитники воюют в сверхсложных условиях, особенно те, что сейчас на Востоке страны, а войско врага, несмотря на колоссальные потери, пополняется новомобилизованными.

То есть вывод из зоны активных боевых действий, пребывание определенное время на более спокойной территории, восстановление сил и возвращение на позиции. Для этого и формируется мобилизационный ресурс,

– отметила спикер.

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Юрист объяснил, где законно могут вручить повестку

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Канала, где могут законно вручать повестки. Напомним, что в стране уже почти год идет общая мобилизация населения и военное положение из-за российской агрессии.

В последнее время участились жалобы от украинцев о якобы незаконном вручении повесток в общественных местах. Однако, как пояснил юрист, военнообязанные могут получать повестки не только по месту жительства, но и в общественных местах.

Украинское законодательство не определяет четкое место, где именно может быть вручена повестка. В связи с этим работники территориальных центров комплектования могут вручить повестку где угодно.