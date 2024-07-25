Мобилизация в Украине: нужно ли постоянно иметь при себе военный билет

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В Минобороны ответили, нужно ли постоянно иметь при себе военный билет.

В оборонном ведомстве отметили, что во время военного положения военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ в электронной или бумажной форме. Также нужен документ, удостоверяющий личность.

Смотрите также Бронирование от мобилизации новой категории мужчин: кто будет иметь право на отсрочку

Кто может проверить документы

Требовать предъявить документ имеют право:

представители ТЦК и СП;

полицейские;

представители Государственной пограничной службы Украины (в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины).

Ранее Верховная Рада Украины проголосовала за продление до 9 ноября 2024 года срока действия военного положения в Украине.

Об этом написал народный депутат Украины Ярослав Железняк. За внесенный президентом Владимиром Зеленским в парламент законопроект "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" проголосовало 339 депутатов.