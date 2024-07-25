У оборонному відомстві наголосили, що під час воєнного стану військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ в електронній або паперовій формі. Також потрібен документ, що посвідчує особу.

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Хто може перевірити документи

Вимагати пред’явити документ мають право:

представники ТЦК та СП;

поліцейські;

представники Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України).

Раніше Верховна Рада України проголосувала за продовження до 9 листопада 2024 року строку дії воєнного стану в Україні.

Про це написав народний депутат України Ярослав Железняк. За внесений президентом Володимиром Зеленським до парламенту законопроєкт "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" проголосувало 339 депутатів.