Мобилизируют ли в Украине соискателей второго образования: в Раде разъяснили заявление Данилова

В Украине обсуждается целесообразность отсрочки от мобилизации для студентов, получающих второе образование. В Раде не исключают вероятность мобилизации студентов старше 25 лет.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак прокомментировал заявление секретаря СНБО Алексея Данилова. Последний заявлял, что Минобразования будет решать: если мужчина может служить, то подождет ли обучение.

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Запрет на второе образование будет нарушением конституционных прав

Сергей Бабак подчеркнул, что вопрос о целесообразности второго высшего образования для мужчин действительно может решить только Верховная Рада и Министерство образования.

В то же время он заверил, что его комитет не будет инициировать никаких ограничений по доступу мужчин ко второму, третьему или любому последующему образованию.

Бабак подчеркнул, что такие ограничения будут нарушением конституционного права на образование.

Могут ли мобилизовать студентов старше 25 лет

В то же время он не исключает мобилизации мужчин старше 25 лет, которые учатся в учебных заведениях.

По состоянию на данный момент, если они учатся на дневной или дуальной форме, таких мужчин не могут мобилизовать.

Сергей Бабак заявил, что ситуация может измениться, если Генштаб или Минобороны или Комитет нацбезопасности и обороны Рады примут такое решение и инициируют изменения в законодательство о мобилизации.

Он отметил, что это не нарушит конституционное право на образование, но позволит их мобилизовать.

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