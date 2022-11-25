Чтобы это определить военнообязанному, нужно пройти медосмотр военкомата и выполнить определенный алгоритм действий. Соответствующую информацию рассказал правовой аналитик благотворительного фонда "Право на защиту" Руслан Романов в комментарии "УП", информирует 24 канал.
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Как определяют негодность службы во время мобилизации
Сначала у военнослужащего обнаруживают заболевания, последствия травмы (ранения, контузии, увечья), которые в военное время делают его непригодным к военной службе с исключением из военного учета,
– говорится в сообщении.
Только после этого действует определенный алгоритм. В частности:
- нужно сделать запись в истории болезни, то есть в медицинской книге;
- его должен подписать начальник военного лечебного учреждения;
- затем человека отправят на медосмотр Военно-врачебной комиссии военкомата.
Далее начальник военного лечебного учреждения должен:
- установить степень годности к военной службе;
- принять решение на основании подачи начальника лечебного отделения, в котором обследуется или лечится боец.
Каковы степени непригодности к службе
При прохождении медицинской комиссии военнослужащего могут признать:
- непригодным;
- или ограничено пригодным для службы.
Под мобилизацию не подпадают люди с инвалидностью. Это определяет статья 23 закона о мобилизации и мобилизационной подготовке. Однако лицо, которое в мирное время непригодно к службе, в военное время может быть ограничено пригодным.
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На повторный медосмотр временно непригодных направляют через 2 – 6 месяцев, а непригодных – через 6 – 12 месяцев. Подробнее о медицинской комиссии во время мобилизации читайте по ссылке.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Владимир Зеленский поддержал инициативу Верховной Рады по определению условий, по которым можно забронировать человека от призыва. Бронированию подлежат военнообязанные, работающие в органах государственной власти, а также работники других предприятий и учреждений.
- Кабмин увеличил сроки крайнего пребывания мужчин за пределами страны. Да, они смогут находиться за границей от 45 до 60 суток.
- Более того, если у военнообязанного не принимают документы об отсрочке или возникают другие проблемы из-за этой ситуации, то человеку следует обратиться к адвокату. Подробнее об алгоритме действий в такой ситуации, читайте по ссылке.
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