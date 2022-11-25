Чтобы это определить военнообязанному, нужно пройти медосмотр военкомата и выполнить определенный алгоритм действий. Соответствующую информацию рассказал правовой аналитик благотворительного фонда "Право на защиту" Руслан Романов в комментарии "УП", информирует 24 канал.

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Как определяют негодность службы во время мобилизации

Сначала у военнослужащего обнаруживают заболевания, последствия травмы (ранения, контузии, увечья), которые в военное время делают его непригодным к военной службе с исключением из военного учета,

– говорится в сообщении.

Только после этого действует определенный алгоритм. В частности:

нужно сделать запись в истории болезни, то есть в медицинской книге;

его должен подписать начальник военного лечебного учреждения;

затем человека отправят на медосмотр Военно-врачебной комиссии военкомата.

Далее начальник военного лечебного учреждения должен:

установить степень годности к военной службе;

принять решение на основании подачи начальника лечебного отделения, в котором обследуется или лечится боец.

Обратите внимание! Комиссию человек проходит по территориальному принципу: то есть там, где живет, лечится, учится, находится в командировке или отпуске. Кроме того, комиссия осматривает военнообязанного только после завершения лечения.

Каковы степени непригодности к службе

При прохождении медицинской комиссии военнослужащего могут признать:

непригодным;

или ограничено пригодным для службы.

Под мобилизацию не подпадают люди с инвалидностью. Это определяет статья 23 закона о мобилизации и мобилизационной подготовке. Однако лицо, которое в мирное время непригодно к службе, в военное время может быть ограничено пригодным.

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На повторный медосмотр временно непригодных направляют через 2 – 6 месяцев, а непригодных – через 6 – 12 месяцев. Подробнее о медицинской комиссии во время мобилизации читайте по ссылке.

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Более того, если у военнообязанного не принимают документы об отсрочке или возникают другие проблемы из-за этой ситуации, то человеку следует обратиться к адвокату. Подробнее об алгоритме действий в такой ситуации, читайте по ссылке.

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