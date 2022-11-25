Щоб це визначити військовозобов'язаному потрібно пройти медогляд військкомату та виконати певний алгоритм дій. Відповідну інформацію розповів правовий аналітик благодійного фонду "Право на захист" Руслан Романів у коментарі "УП", інформує 24 канал.

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Як визначають непридатність до служби у час мобілізації

Спочатку у військовослужбовця виявляють захворювання, наслідки травми (поранення, контузії, каліцтва), які у воєнний час роблять його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку,

– мовиться в повідомленні.

Тільки після цього діє певний алгоритм. Зокрема:

треба зробити запис в історії хвороби, тобто в медичній книжці;

його має підписати начальник військового лікувального закладу;

потім людину відправлять на медогляд Військово-лікарської комісії військкомату.

Далі начальник військового лікувального закладу повинен:

встановити ступінь придатності до військової служби;

ухвалити рішення на підставі подання начальника лікувального відділення, у якому обстежується чи лікується боєць.

Зверніть увагу! Комісію людина проходить за територіальним принципом: тобто там, де живе, лікується, вчиться, перебуває у відрядженні чи відпустці. Окрім того, комісія оглядає військовозобов'язаного тільки після завершення лікування.

Які є ступені непридатності до служби

Під час проходження медичної комісії військовослужбовця можуть визнати:

непридатним;

або обмежено придатним до служби.

Під мобілізацію не підпадають люди з інвалідністю. Це визначає стаття 23 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Проте, особа, яка в мирний час непридатна до служби, у воєнний час може бути обмежено придатною.

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На повторний медогляд тимчасово непридатних скеровують через 2 – 6 місяців, а непридатних – через 6 – 12 місяців. Детальніше про медичну комісію у час мобілізації читайте за посиланням.

Мобілізація в Україні: останні новини

Володимир Зеленський підтримав ініціативу Верховної Ради про визначення умов, за якими можна забронювати людину від призову. Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, а також працівників інших підприємств та установ.

Кабмін збільшив термін крайнього перебування чоловіків за межами країни. Так, вони зможуть перебувати за кордоном від 45 до 60 діб.

Ба більше, якщо у військовозобов'язаного не приймають документи про відстрочку чи виникають інші проблеми через цю ситуацію, то людині варто звернутись до адвоката. Детальніше про алгоритм дій у такій ситуації, читайте за посиланням.

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