На Закарпатье мобилизовали мужчину, который имел бронирование: юрист прокомментировал решение суда

Мужчина призывного возраста 8 февраля 2024 года на законных основаниях пытался пересечь границу Украины. Его задержали и доставили в ТЦК и СП.

Несмотря на то, что он ранее был непригодным к службе, и прошел медицинскую комиссию. Далее мужчину доставили в воинскую часть для прохождения военной службы, пишет 24 Канал.

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Кроме того, мужчина имел бронирование на работе до 16 февраля 2024 года. Поэтому мобилизованный обратился в суд.

Что известно о решении суда

Мобилизованный мужчина подал иск в суд в отношении пограничного отряда, в котором просил отменить мобилизационное распоряжение и направление для прохождения военной службы.

Закарпатский окружной административный суд 16 мая 2024 года принял решение по делу. В частности, в суде заявили, что военнообязанный во время мобилизации не сообщал работникам ТЦК и СП о наличии у него права на отсрочку, также не предоставил доказательств бронирования.

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Также информации о бронировании не было на специальном воинском учете по данным автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы (АИТС) "Оберіг".

Призывники, военнообязанные и резервисты должны, в том числе лично, сообщать в 7-дневный срок органам, в которых они находятся на воинском учете, об изменении персональных данных, подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации по определенным основаниям,

– говорится в решении суда.

Также там отметили, что военнообязанный должен был оформить отсрочку от призыва соответствующим образом уполномоченным органом, в частности – ТЦК и СП. Причем это можно сделать только до момента приобретения статуса военнослужащего.

"Никаких документов, которые бы подтвердили наличие оснований для предоставления мужчине отсрочки от призыва на военную службу, не поступало. Вследствие этого, суд пришел к выводу о том, что человек возможностью реализации права на отсрочку от призыва и оформления его соответствующим образом, не воспользовался", – заявил суд в своем решении.

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Что говорит юрист

Юрист Андрей Ракущинец рассказал Суспильному, что стоит обратить внимание на основания вынесения этого решения суда:

исключение с воинского учета в мирное время не является тождественным исключению с воинского учета в военное время, поскольку основания и перечень болезней разные. Также этот перечень не является статичным и периодически корректируется и в период военного положения – то есть лицо, которое не подлежало мобилизации, например, год назад, пока является пригодным. Именно поэтому отсрочку по этим основаниям дают на 6 месяцев;

лицо получило отсрочку, однако не приняло меры для уведомления ТЦК и СП о наличии такой отсрочки;

о наличии такой отсрочки; истец неверно сформулировал исковые требования, ведь обжаловал мобилизационное распоряжение, а это не является надлежащим способом нарушенного права, а нарушений в выдаче приказа о зачислении в воинскую часть суд не видит.

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Андрей Ракущинец отметил, что решение суда не будет иметь какого-то юридического значения для других подобных случаев, ведь в Украине не действует прецедентное право. Однако выводы суда в целом согласуются с судебной практикой, что именно истец должен доказать свою правоту в суде.

"В решении суда говорится, что письмом Министерства экономики Украины №27-12/8114-03 от 31.01.2024 ООО "Финтех Ферма" было обязано выдать военнообязанным выписку из приказа с целью подтверждения предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. В свою очередь Генштабу ВСУ было поручено организовать доведение этого приказа в 3-дневный срок до соответствующих ТЦК и СП. То есть факт получения отсрочки человеком не отрицается. Как и тот факт, что Генштаб должен был довести указанный приказ до РТЦК, но не сделал этого", – объяснил Андрей Ракущинец.

По его словам, недоработка человека заключалась в том, что он не имел при себе документа, который удостоверяет бронирование, а принести уже его не мог, поскольку не имел возможности выйти за пределы районного ТЦК и СП.

"Такого бы не было, если бы адвокатов допускали к своим клиентам в РТЦК – большинство таких ошибок можно было бы избежать. По состоянию на сейчас проблемы, которые озвучены в решении суда, уже частично сняли свою актуальность, поскольку изменилась процедура бронирования, и через электронные средства коммуникации данная информация все-таки более эффективно и оперативно доходит до районных ТЦК и СП", – говорит адвокат.

По его словам, теперь:

непосредственно самому лицу не надо подавать какие-либо документы в районный ТЦК, касающиеся его бронирования;

надо обновить данные, стать на учет и сделать порядок в документах, ведь при обновлении документов будет видно есть отсрочка или нет.

Стоит заметить, что человек, которого мобилизовали, свою позицию журналистам не озвучил. Однако его объяснения также готовы написать.