Попри те, що він раніше був непридатним до служби, та пройшов медичну комісію. Далі чоловіка доправили до військової частини для проходження військової служби, пише 24 Канал.

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Окрім того, чоловік мав бронювання на роботі до 16 лютого 2024 року. Тож мобілізований звернувся до суду.

Що відомо про рішення суду

Мобілізований чоловік подав позов у суд щодо прикордонного загону, у якому просив скасувати мобілізаційне розпорядження та направлення для проходження військової служби.

Закарпатський окружний адміністративний суд 16 травня 2024 року ухвалив рішення щодо справи. Зокрема, у суді заявили, що військовозобов'язаний під час мобілізації не повідомляв працівників ТЦК та СП про наявність в нього права на відстрочку, також не надав доказів щодо бронювання.

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Також інформації про бронювання не було на спеціальному військовому обліку за даними автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи (АІТС) "Оберіг".

Призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні, в тому числі особисто, повідомляти в 7-денний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з певних підстав,

– мовиться в рішенні суду.

Також там відзначили, що військовозобов'язаний мав оформити відстрочку від призову у відповідний спосіб уповноваженим органом, зокрема – ТЦК та СП. Причому це можна зробити лише до моменту набуття статусу військовослужбовця.

"Жодних документів, які б підтвердили наявність підстав для надання чоловіку відстрочки від призову на військову службу, не надходило. Внаслідок цього, суд дійшов висновку про те, що чоловік можливістю реалізації права на відстрочку від призову та оформлення його у відповідний спосіб, не скористався", – заявив суд у своєму рішенні.

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Що каже юрист

Юрист Андрій Ракущинець розповів Суспільному, що варто звернути увагу на підстави винесення цього рішення суду:

виключення з військового обліку в мирний час не є тотожним виключенню з військового обліку у воєнний час, оскільки підстави та перелік хвороб різні. Також цей перелік не є статичним та періодично коригується і в період воєнного стану – тобто особа, яка не підлягала мобілізації, наприклад, рік назад, наразі є придатною. Саме тому відстрочку з цих підстав дають на 6 місяців;

особа отримала відстрочку, проте не вжила заходів для повідомлення ТЦК та СП про наявність такої відстрочки;

про наявність такої відстрочки; позивач невірно сформулював позовні вимоги, адже оскаржив мобілізаційне розпорядження, а це не є належним способом порушеного права, а порушень у видачі наказу про зарахування до військової частини суд не вбачає.

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Андрій Ракущинець зауважив, що рішення суду не матиме якогось юридичного значення для інших подібних випадків, адже в Україні не діє прецедентне право. Проте висновки суду загалом узгоджуються з судовою практикою, що саме позивач повинен довести свою правоту в суді.

"У рішенні суду йдеться, що листом Міністерства економіки України №27-12/8114-03 від 31.01.2024 ТОВ "Фінтех Ферма" було зобов'язано видати військовозобов'язаним витяг з наказу з метою підтвердження надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Своєю чергою Генштабу ЗСУ було доручено організувати доведення цього наказу в 3-денний строк до відповідних ТЦК та СП. Тобто факт отримання відстрочки людиною не заперечується. Як і той факт, що Генштаб повинен був довести вказаний наказ до РТЦК, але не зробив в цього", – пояснив Андрій Ракущинець.

За його словами, недопрацювання людини полягало в тому, що вона не мала біля себе документа, який засвідчує бронювання, а принести вже його не могла, оскільки не мала можливості вийти за межі районного ТЦК та СП.

"Такого б не було, якби адвокатів допускали до своїх клієнтів в РТЦК – більшість таких помилок можна було б уникнути. Станом на зараз проблеми, які є озвучені в рішенні суду, вже частково зняли свою актуальність, оскільки змінилась процедура бронювання, і через електронні засоби комунікації дана інформація все-таки більш ефективно та оперативно доходить до районних ТЦК та СП", – каже адвокат.

За його словами, тепер:

безпосередньо самій особі не треба подавати будь-які документи до районного ТЦК, що стосуються її бронювання;

треба оновити дані, стати на облік та зробити порядок в документах, адже при оновленні документів буде видно є відстрочка чи ні.

Варто зауважити, що чоловік, якого мобілізували, свою позицію журналістам не озвучив. Проте його пояснення також готові написати.