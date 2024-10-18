В Офисе Президента Украины сообщили, что США давят на Владимира Зеленского для снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Защита собственной страны является обязанностью каждого гражданина, поэтому снижение мобилизации является нормальным явлением.

Однако с 18 лет – это рано, зато мобилизовать с 23 лет, когда человек получил высшее образование, можно. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник, отметив, что если сейчас Украина не встанет на защиту государства, россияне заберут в армию всех, кто будет сопротивляться – будет убит.

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Снижение мобилизационного возраста

Полковник запаса ВСУ отметил, что сейчас общество имеет неправильную тенденцию восприятия ситуации, ведь начинает толерантно относиться к самовольному оставлению воинских частей и уклонистам, мол, взрослые мужчины в 23 года – это еще дети.

Это не дети. Это полноценные граждане. То есть в 18 лет пить водку могут все, а выполнять свой конституционный долг почему-то не могут,

– подчеркнул Черник.

Он привел исторический пример, когда Джордж Буш старший в 17 лет подделал свои документы, чтобы стать пилотом бомбардировщика. Он был подбит и провел в океане 10 дней, в итоге же стал президентом.

Заметьте! Валерий Залужный заявил, что пока Украина имеет еще советские подходы к мобилизации, что нужно менять. По его словам, изменения могут произойти, когда Украина будет иметь поколение, которое "без вмешательства государства возьмет в руки оружие и пойдет защищать собственные дома".

По словам полковника запаса ВСУ, война экзистенциальная, если Украина ее проиграет или украинцы продолжат жить в искривленном ментальном пространстве, мол, ТЦК творят не знать что, то враг победит, придет и заберет в армию абсолютно всех. Кто же попытается оказать малейшее сопротивление – будет расстрелян.

Он объяснил, что Украина уже прошла такой сценарий в 1944 году. Тогда в армии воевали все.

Снижение мобилизационного возраста до 21 года является абсолютно адекватным явлением, 18 – 19 лет – это немного перебор. Однако я стою на той позиции, что когда молодой человек получил высшее образование, условно в 22 – 23 года, это и должна быть стартовая возрастная позиция в части мобилизации. Это жестокая правда, никто кроме нас воевать не будет,

– отметил Черник.

К слову, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщил, что вопрос снижения мобилизационного возраста постоянно поднимался на встречах и с демократами, и с республиканцами. Однако Чернев подчеркнул, что даже без снижения мобилизационного возраста Украина сталкивается с проблемами обеспечения новых бригад оружием.