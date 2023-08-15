Могут ли призвать человека, получившего отсрочку по состоянию здоровья: ответ юриста

Некоторые призывники во время ВЛК получают отсрочку от мобилизации на время. Впрочем, имеющих ее все равно могут призвать на военную службу.

В Украине из-за войны с Россией продолжается общая мобилизация и военное положение. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, но некоторые могут получить отсрочку по состоянию здоровья.

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Нюансы по отсрочке

К юристу Нели Романенко обратился 24-летний мужчина, ранее не служивший в армии и недавно имевший операцию паховой грыжи. Он прошел военно-лечебную комиссию (ВЛК) и получил отсрочку на один месяц с последующим признанием годности.

Она объяснила, что в этом случае решающим будет, заканчивал ли человек военную кафедру. Если нет, то она относится к категории призывников.

"По закону призывник подлежит призыву на срочную военную службу, однако сейчас призыв на срочную военную службу не проводится", - сказала Романенко.

По ее словам, законодательство в сфере воинского долга, мобилизационной подготовки и мобилизации не содержит норм призыва мужчин из категории призывников на военную службу по общей мобилизации.

То есть призывника мобилизовать не могут. Мобилизации подлежат только военнообязанные. А статус военнообязанного призывник получит по достижении 27 лет.

"Следовательно, призыву подлежат только военнообязанные, о чем указано как в законе, так и в указе президента Украины об общей мобилизации. Даже во время военного положения призывники могут быть призваны исключительно на срочную службу", - отметила юрист.

В то же время юрист отметила, что Верховная Рада приняла законопроект № 9281, который уменьшает предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. Но проект закона пока еще не подписал президент Украины.

По словам Нели Романенко, снижение призывного возраста до 25 лет означает, что на военный учет военнообязанных будут принимать тем, кому исполнилось 25 и 26 лет. Тогда их могут призвать в рамках общей мобилизации.

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