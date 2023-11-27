Мобилизация в Украине претерпевает изменения: Данилов раскрыл важные детали

В Украине работают над изменениями мобилизации в Украине. Общаясь с журналистами, Алексей Данилов раскрыл важные детали.

В интервью он отметил, что соответствующие изменения объявят на этой неделе. И будет говориться, в частности, об использовании рекрутинговых компаний, чтобы проводить более целенаправленный призыв. Это также должно дать призывникам ощущение того, что их используют на тех должностях, которые отвечают их навыкам, а не просто отправят на фронт.

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Что изменится в мобилизации

Некоторые люди боятся, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут быть вовлечены в другие виды деятельности... Теперь у нас есть новый министр с новым подходом,

– сказал Алексей Данилов.

По словам секретаря СНБО, наше войско будет сотрудничать с двумя крупнейшими рекрутинговыми компаниями государства. Они будут помогать находить людей с конкретными навыками, а также отказать от попыток уклониться от призыва квалифицированных украинцев, стремящихся помочь армии, но не желающих идти на фронт.

Мобилизация станет более гибкой, будут объявляться те специальности, которые нужны и люди будут идти добровольцами на конкретную должность. К примеру, нужны сварщики, механики и так далее,

​​​ – добавил Данилов.

​​У The Guardian отметили, что источник в Министерстве обороны подтвердил, что уже подписаны контракты с рекрутинговыми компаниями. В то же время, он не предоставил никаких подробностей. Журналисты пишут, что не было сразу понятно, насколько в этот процесс будут привлечены рекрутинговые компании и на каком уровне будет продолжаться общий набор для работы на фронте.

В издании добавили, что Данилов признает, что проблема призыва существует. В то же время, он отметил, что российская пропаганда преувеличивает масштабы.

Россия пытается подогреть этот вопрос, говоря, что у нас не хватает солдат, что у нас проблемы с мобилизацией... В жизни всегда есть проблемы, давайте не будем их переоценивать,

– сказал он.

Отметим, что накануне Владимир Зеленский предложил продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации. Соответствующее предложение было поддержано в Верховной Раде. Следовательно, новый крайний срок – 14 февраля 2024 года.