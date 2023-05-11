В Украине хотят мобилизовывать еще одну категорию мужчин

Мобилизацию в Украине пока не усиливают, она будет продолжаться до тех пор, пока в стране будет действовать военное положение. В то же время в Раде зарегистрировали законопроект относительно еще одной категории мужчин, которых хотят мобилизовывать.

Речь о проекте закона №9281, предусматривающем внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1 и 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Инициатором законопроекта является премьер-министр Денис Шмигаль.

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Призывной возраст снизили

Согласно законопроекту, предлагается мобилизовать мужчин в возрасте от 25 до 27 лет, не проходивших срочную службу.

Внимание! После принятия закона всеобщей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

В пояснительной записке указано, что "длительное пребывание граждан на военном учете призывников во время действия военного положения считается нецелесообразным, учитывая, что значительная численность пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечена к военной службе за призывом во время мобилизации, в особый период".

Что этому предшествовало