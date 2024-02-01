Вручение повесток в спортзалах и кафе: руководитель Дарницкого ТЦК рассказал детали
Источник:"Вечерний Киев"
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Представитель Дарницкого ТЦК рассказал о законности повесток в спортзалах и учреждениях Киева.
Законодательством не определено конкретно места вручения повестки. Об этом заявил начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый.
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Повестки в спортзалах и кафе
На вопрос журналиста, раздают ли сейчас в столице повестки в кафе и спортзалах, Владимир Новосядлый ответил, что в этом ничего противозаконного нет.
Ну а почему нет?! Законодательством не определено конкретно места вручения повестки. Мероприятия по оповещению населения осуществляются и по домашним адресам, по месту работы (есть соответствующие обязанности у руководителей предприятий, учреждений и организаций по выполнению этих мероприятий), и где угодно,
– заявил Новосядлый.
Также у него уточнили, могут ли человека без причины остановить в общественном месте и проверить данные, а дальше, при необходимости, вручить повестку.
По его словам, стоит понять, что наше государство в военном положении. "Среди нас может ходить кто угодно и с любыми намерениями. Мы же видим отчеты СБУ, что задержали наводчика, корректировщика, какого-то информатора. Они среди нас, в гражданской одежде", – отметил Новосядлый.
Поэтому, как он отметил, проверка правоохранительными органами – это норма, потому что прежде всего это вопрос безопасности. Владимир Новосядлый сказал, что если этого не делать, то "может быть много неприятных последствий".
Мобилизация женщин: что прописано в новом законопроекте
- В Верховную Раду 30 января украинское правительство внесло обновленный законопроект с изменениями в мобилизации, в котором есть важные пункты по мобилизации женщин в ряды ВСУ.
- Согласно новому законодательству мобилизация женщин в Украине останется по таким же пунктам, как и была до этого.
В частности, в ряды ВСУ будут мобилизовать женщин только в следующих случаях:
- пригодные женщины, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность – подлежат учету;
- те, имеющие специальность или профессию, родственную с военно-учетной специальности – по желанию.
- женщины на учете могут быть призваны или привлечены для оборонных работ в военное время – добровольно.