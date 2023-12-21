Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Электронный реестр "Оберег" изменит много вещей.

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"Оберег" нуждается в законопроекте

Владимир Фитьо рассказал, что все бумажные данные из ТЦК и СП цифровизировались и теперь к ним существует доступ прямо с компьютера. Это дает ряд преимуществ в проведении мобилизационных мероприятий.

Мы можем уведомлять военнообязанных в любой точке страны, независимо от их места регистрации, и видеть соответственно те данные, которые были внесены, например, во Львов, а повестку вручили в Киеве. И видим, имеет ли военнообязанный повод для отсрочки,

– объяснил Фитьо.

Однако сейчас проблема заключается в том, что нет синхронизации этого реестра с другими, потому что не принят соответствующий закон. Как только это произойдет, проведение самой мобилизации будет проще, это улучшит ее качество, уменьшит коррупционные риски с обеих сторон.

Кроме этого, не будет тратиться ресурс на проверку данных – все будет содержаться в электронном реестре. Там же можно будет увидеть профессию военнослужащего. Например, если нужен водитель категории D, то оператор наберет запрос и увидит всех, кто имеет такую квалификацию.

Мобилизация в Украине