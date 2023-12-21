Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Электронный реестр "Оберег" изменит много вещей.
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"Оберег" нуждается в законопроекте
Владимир Фитьо рассказал, что все бумажные данные из ТЦК и СП цифровизировались и теперь к ним существует доступ прямо с компьютера. Это дает ряд преимуществ в проведении мобилизационных мероприятий.
Мы можем уведомлять военнообязанных в любой точке страны, независимо от их места регистрации, и видеть соответственно те данные, которые были внесены, например, во Львов, а повестку вручили в Киеве. И видим, имеет ли военнообязанный повод для отсрочки,
– объяснил Фитьо.
Однако сейчас проблема заключается в том, что нет синхронизации этого реестра с другими, потому что не принят соответствующий закон. Как только это произойдет, проведение самой мобилизации будет проще, это улучшит ее качество, уменьшит коррупционные риски с обеих сторон.
Кроме этого, не будет тратиться ресурс на проверку данных – все будет содержаться в электронном реестре. Там же можно будет увидеть профессию военнослужащего. Например, если нужен водитель категории D, то оператор наберет запрос и увидит всех, кто имеет такую квалификацию.
Мобилизация в Украине
- Алексей Данилов сообщил, что вопрос мобилизации регулярно поднимается на Ставке верховного главнокомандующего. Минобороны с Генштабом предлагают свое видение, однако окончательное решение депутатов Верховной Рады. Владимир Зеленский хочет справедливого призыва.
- Во время пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб и Главком подали запрос на мобилизацию 450 – 500 тысяч человек. Президент отметил, что этот вопрос чувствительный и требует больше аргументов "за".
- Также во время разговора с журналистами Зеленский утвердительно заявил, что женщин призывать в армию не будут. Что касается снижения мобилизационного возраста до 25 лет – если будет аргументировано, то президент подпишет указ. Пока основания для этого есть.