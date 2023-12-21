Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Елетронний реєстр "Оберіг" змінить багато речей.

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"Оберіг" потребує законопроєкту

Володимир Фітьо розповів, що наразі всі паперові дані з ТЦК та СП цифровізувалися і тепер до них існує доступ прямо з комп'ютера. Це дає ряд переваг у проведенні мобілізаційних заходів.

Ми можемо сповіщати військовозобов’язаним в будь-якій точці країни, незалежно від їх місця реєстрації, і бачити відповідно ті дані, які були внесені, наприклад, у Львові, а повістку вручили в Києві. І бачимо чи військовозобов’язаний має причину для відстрочки, – пояснив Фітьо.

Однак наразі проблемою є те, що немає синхронізації цього реєстру з іншими, тому що не ухвалений відповідний закон. Щойно це станеться проведення самої мобілізації відбуватиметься простіше, це покращить її якість, зменшить корупційні ризики з обох сторін.

Окрім цього не витрачатиметься ресурс на перевірку даних – все міститиметься у електронному реєстрі. Там же можна буде побачити фах військовослужбовця. Наприклад, якщо потрібен водій категорії D, то оператор набере запит і він побачить всіх, хто має таку кваліфікацію.

Мобілізація в Україні