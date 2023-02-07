Враги запустили волну фейков о повестках украинцам в Польше

Российские пропагандисты не дремлют и каждый раз придумывают новые фейки, чтобы дискредитировать украинские власти в глазах общества. В частности, недавно в сети начали распространять видео, на котором в Польше украинцам якобы вручают повестки.

Не верить кремлевским фейкам призвали в Центре противодействия дезинформации. Украинцы не могут получить повестку вне страны.

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Фейки о мобилизации украинцев в Польше: что об этом следует знать

Пропагандистские российские медиа начали распространять волну фейков о том, что в польских городах Познань и Тарнов украинские мужчины призывного возраста начали получать повестки. Эту чушь опровергли в Центре противодействия дезинформации.

Действительно, дипломатические учреждения обязаны доносить информацию о начале призыва на срочную военную службу до украинцев призывного возраста. Более того, они должны способствовать возвращению таких мужчин в Украину во время мобилизации и военного положения. Однако выдавать повестки, при этом они не имеют права.

Согласно правилам, украинские дипучреждения за рубежом должны вести военный учет мужчин. Однако они не имеют права на вручение повесток людям, состоящим на консульском учете,

– предостерегли в ЦПИ.

Специалисты Центра предупредили, что видео с вручением повесток также постановка врагов. К слову, пропагандисты регулярно пытаются запугать украинцев вбросами о повестках или массовой мобилизации.

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Мужчинам за границей должны сообщить о начале призыва

В постановлении Кабмина от 30 декабря 2022 года четко прописаны требования по военному учету украинцев, проживающих за границей и официально стоящих на временном консульском учете. В нем говорится, что украинские дипломатические учреждения за рубежом должны сообщать военнообязанных украинцев от 18 до 60 лет о начале призыва в Украине.

Также в военное время эти учреждения должны "способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину". О том, как именно будут "способствовать" в постановлении, не сказано. Вероятно, детали сообщат позже.