Подлежат призыву три группы: кто из украинцев будет получать повестки с 1 января

Условия мобилизации в Украине с начала 2014 года, скорее всего, не претерпят особых изменений. В настоящее время она проходит по планам, принимаемым военно-политическим руководством и которые являются засекреченными. ТЦК получают задачу мобилизовать определенных специалистов в определенном объеме, после чего руководитель ТЦК издает приказ об извещении.

В настоящее время в нашей стране активно идет подготовка к сотрудничеству с рекрутинговыми компаниями, которые будут искать специалистов для фронта.

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До конца года на службу могут привлечь несколько категорий граждан. Прежде всего речь идет о:

мужчин в возрасте 18 – 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны при наличии военного опыта;

мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, со статусом "пригодный" и "ограниченно пригодный", при отсутствии военного опыта;

мужчин в возрасте 18 – 60 лет, снятых с военного учета, но признанных пригодными и ограниченно пригодными по решению ВЛК.

Мобилизация женщин

! С начала нового года маловероятны изменения в правилах призыва. В то же время благодаря использованию навыков рекрутеров условия, вероятно, станут более гибкими.

Что касается мобилизации женщин, то она возможна исключительно на добровольной основе и при условии, что им не больше 60 лет. Спрогнозировать, как будет проходить мобилизация женщин в Украине 2024 года, пока сложно.

Будет ли действовать отсрочка для студентов

А вот относительно мобилизации студентов, она коснется только тех мужчин и женщин, которым исполнилось 30 лет, и которые получают второе высшее образование.

Сейчас же студенты дневной формы обучения в средних специальных, средних технических, высших учебных заведениях имеют право на отсрочку, как и соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневному или дуальной формами получения образования, независимо от возраста.

Военный учет

Адвокат Марина Бекало объяснила, что если мужчина ранее не становился на военный учет военнообязанных в 27 лет или менял место жительства без постановки на военный учет, не проходил ВКЛ, не возобновлял свои учетные данные, то ТЦК СП имеет право вызвать военнообязанного для обновления учетных данных.

После прохождения ВЛК и обновления учетных данных ТЦК СП должен рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки, если для этого есть основания.