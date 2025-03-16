С какими болезнями могут мобилизовать в ВСУ

Наличие заболеваний не всегда освобождает от военной службы. В Украине могут мобилизовать человека с определенными болезнями.

Минобороны утвердило перечень заболеваний, c которымb лицо может быть признано годным или непригодным к военной службе, передает 24 Канал.

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С какими болезнями могут забрать в армию

Военнообязанных могут признать полностью годными к военной службе даже, если они имеют:

остаточные изменения после вылеченного туберкулеза различной локализации;

хронические вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;

ВИЧ-ассоциированные заболевания и бессимптомное носительство ВИЧ;

новообразования в фазе длительной стойкой ремиссии после специфического лечения; заболевания крови, прогрессирующие медленно или не прогрессирующие;

заболевания эндокринной системы, расстройства питания, обмена веществ с незначительными нарушениями; невротические легкие психические расстройства в период выздоровления;

воспалительные заболевания центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

гипертония первой стадии;

заболевания печени с незначительными нарушениями функции;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с незначительными нарушениями функции;

остеоартроз и другие заболевания суставов с незначительной дисфункцией;

Военнообязанные могут быть признаны годными для службы в тылу, если у них есть:

клинически вылеченный туберкулез;

хронический вирусный гепатит с умеренным нарушением функции;

ВИЧ-ассоциированные заболевания с иммунной субкомпенсацией;

рак нижней губы, рак кожи; состояние после радикального хирургического лечения первичной опухоли;

доброкачественные опухоли с умеренным нарушением функции;

болезни крови, медленно прогрессирующие с умеренным нарушением функции и частыми обострениями и тому подобное.

Напомним, что по итогам ВВК мужчины могут быть признаны полностью годными к службе, годными для службы в тылу, годными для выполнения конкретных задач. Также они могут быть признаны временно непригодными (нуждаются в лечении, отпуска или увольнения), непригодными с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев, непригодными к военной службе с исключением с воинского учета.