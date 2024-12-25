Какие болезни больше не являются основанием для отсрочки
В Украине с 4 мая 2024 года отменен статус ограниченно годный к военной службе. Это решение меняет правила мобилизации и позволяет расширить мобилизационный ресурс в стране.
Об этом рассказывает 24 Канал. Отмена статуса ограниченно годен стало частью реформы оценки состояния здоровья военнообязанных.
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Отмена статуса ограниченно годный
Теперь вместо этого введены три новых категории годности:
- Пригодный к военной службе – мужчины без каких-либо ограничений по службе.
- Пригоден к службе в подразделениях обеспечения – мужчины с определенными заболеваниями или физическими недостатками, которые не могут служить на передовой, но могут выполнять обязанности в тылу.
- Непригоден к военной службе с исключением из учета – лица с тяжелыми заболеваниями или физическими недостатками.
Согласно новым правилам, те, кто ранее имели статус ограниченно годный, могут попасть в любую из этих категорий. Решение об этом будет принимать военно-врачебная комиссия после детальной проверки состояния здоровья.
Для прохождения ВВК необходимо обратиться в районный территориальный центр комплектования по месту регистрации. На комиссию следует принести медицинские справки, подтверждающие состояние здоровья и диагнозы.
Какие болезни не освобождают от мобилизации
Определенные заболевания, даже если они ранее были основанием для ограниченной годности, больше не освобождают от мобилизации. Среди них:
- вылеченный туберкулез;
- вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;
- бессимптомный ВИЧ;
- болезни крови и кроветворных органов, что медленно прогрессируют;
- невротические расстройства или легкие проявления психических расстройств;
- болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями.
Эти изменения призваны обеспечить максимальную эффективность использования мобилизационного ресурса в условиях военного положения.
В то же время, каждая ситуация рассматривается индивидуально, чтобы избежать ошибок в призыве.
К слову, около 50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину при условии решения вопроса с бронированием, которое сдерживает их из-за страха мобилизации.
Министр Алексей Чернышев отметил, что на государственном уровне следует поощрять возвращение граждан, а также планируется создание Unity Hub для поддержки украинцев за рубежом.