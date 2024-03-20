Мобилизация 500 тысяч граждан: Шмыгаль ответил, есть ли в этом необходимость сейчас

В обществе продолжается дискуссия относительно призыва в Вооруженные Силы Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что потребности мобилизовать полмиллиона граждан пока нет.

Он отметил, что Украина провела оценку этого вопроса. Она показала, что такое количество военных пока не нужно.

Смотрите также Украина выиграла время: почему страны Европы возвращают призыв в армию, в частности женщин

Шмыгаль о мобилизации

Как отметил Денис Шмыгаль, пока нет необходимости в мобилизации 500 тысяч граждан. По его словам, оценка показала, что такие масштабы призыва не нужны. Эта оценка учитывает также ротации, которые происходят на передовой, и вооружение, которое поступает.

Мы продолжим борьбу, если получим поддержку от наших партнеров по артиллерийским снарядам, ракет дальнего и среднего радиуса действия,

– добавил Шмыгаль.

Также премьер прокомментировал вопрос финансирования со стороны США. Он отметил, что правительство ведет "активный диалог" с членами Конгресса от обеих партий. Политик дал понять, что ожидает позитивных новостей "в этом месяце или максимум в следующем месяце".

Законопроект о мобилизации: последние новости