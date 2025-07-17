"Происходит по плану": Шмыгаль прокомментировал мобилизацию в Украине
- Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация в Украине происходит по плану, и многие люди добровольно идут в ВСУ.
- Министерство обороны должно обеспечить систему, ориентированную на украинского воина, и избежать потребности в силовой мобилизации.
- Качественное управление в армии и доверие к командирам является приоритетом для избежания страха вступать в Вооруженные силы.
Денис Шмыгаль сделал заявление относительно случаев силовой мобилизации в Украине. А также объяснил, какую роль играет Министерство обороны во время войны.
По мнению Шмыгаля, оно должно сделать все, чтобы система в Вооруженных силах была сориентирована на украинского воина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление перед голосованием по его назначению новым министром обороны.
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Что сказал Шмыгаль о мобилизации в Украине?
Во время доклада перед назначением на должность министра обороны Шмыгаль заявил, что качественное управление в армии, доверие к командирам, руководящего состава украинских Вооруженных сил является приоритетом.
А также основой того, что люди не будут бояться идти в ВСУ и не будет необходимости в силовом варианте мобилизации.
В общем мы слышим об определенных случаях, но мобилизация в Украине происходит по плану, и очень много людей сегодня приходят в Вооруженные силы защищать свою Родину. Задача Министерства обороны – сделать все, чтобы эти люди были обеспечены,
– пояснил Шмыгаль.
Напомним, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля министром обороны Украины. В четверг, 17 июля, соответствующее решение поддержали 267 народных депутатов. На этой должности экс-премьер-министр заменил Рустема Умерова.