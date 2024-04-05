Уже не нужно 500 тысяч человек, мобилизация будет более мягкой, - Шмыгаль

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Ранее говорили о необходимости призвать в армию 500 тысяч человек, однако сейчас это уже не нужно.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация будет более мягкой. По его словам, ситуацию контролируют.

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Все задачи выполнят

Шмыгаль сказал, что был изменен главком ВСУ, тот провел аудит Сил обороны, начались ротации на линии фронта – впервые за годы полномасштабной войны.

Мы понимаем, что сейчас нужно не так много людей, поэтому мобилизация будет более мягкой. Думаю, течение этого года мы выполним все необходимые задачи по мобилизации украинцев,

– отметил Шмыгаль.

Он пояснил, что сейчас Украина ожидает западную технику, ведь новые бригады Сил обороны уже укомплектованы.

Зеленский также это комментировал