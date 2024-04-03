Мобилизация в Украине: сколько длится обучение мобилизованных перед отправкой на фронт
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время есть определенные нюансы военной подготовки перед тем, как военнообязанный приобщается в ряды Вооруженных Сил Украины.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Александр Сырский в своем интервью заявлял, что мобилизованные не попадают сразу на фронт. по его словам, подавляющее большинство этих лиц прибывают в учебные воинские части и центры, передает 24 Канал.
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Обучение длится от месяца
Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо также объяснял, что визит в ТЦК не означает вступление в ВСУ или непосредственную отправку на фронт. По его словам, обучение длится от месяца.
Человек предоставляет свои учетные данные, и если по состоянию здоровья и его специальности на данный момент он сейчас нужен, то его могут мобилизовать по тому направлению, который формируется. По учетным специальностям, это зависит от потребностей, которые на данный момент есть,
– отметил Фитьо.
Летом 2023 года было принято решение не допускать на передовую мужчин без военного опыта.
Срок подготовки мобилизованных военных-десантников составляет 1 – 2 месяца. Об этом рассказывал заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины полковник Виктор Люльчак.
Руководитель Кременчугского ТЦК полковник Роман Сушко зато утверждал, что обучение после мобилизации длится 2 – 3 месяца.
Мы всех призванных направляем в учебные центры. А там уже после прохождения подготовки их распределяют дальше. Обычно они там находятся 2-3 месяца,
– сказал Сушко.
Зеленский подписал новые законы по мобилизации
- Владимир Зеленский 2 апреля подписал ряд законопроектов. Эти документы должны изменить мобилизационный процесс в Украине. Главные изменения – это, в частности, снижение мобилизационного возраста и отмена статуса "ограниченно годный".
- И теперь на срочную военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Важно отметить, что на время действия военного положения в Украине призыв на срочную военную службу приостановлен.
- В законопроекте говорится, что мужчины, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, должны в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр. Ведь теперь военнообязанным должны определить другой статус.
- Зеленский также подписал закон об электронном кабинете военнообязанного. Он поможет сократить количество визитов граждан в территориальные центры комплектации.