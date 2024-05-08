Мобилизация осужденных: сколько людей могут мобилизовать в армию

Верховная рада 8 мая приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осужденных лиц. Теперь определенные категории заключенных смогут присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.

Документ поддержали 279 народных депутатов. Цель законопроекта – создать возможности привлечь в Силы обороны людей, которые отбывают наказание в тюрьмах.

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Сколько заключенных могут мобилизовать

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что рекрутеры индивидуально будут решать, с кем военные хотят заключить контракт. Поэтому берется отношение от командира воинской части, куда непосредственно привлекать осужденных.

После этого человек должен прийти в суд со всеми документами и подписанным контрактом. Суд вынесет решение об условно-досрочном освобождении и только тогда заключенных этапируют. Во время процесса этапирования будет помогать Национальная гвардия.

Ресурс где-то 15 – 20 тысяч. Это общий ресурс, который может подпадать под эти критерии. Сколько из них подпишет непосредственно контракт – мы не знаем. Это же по согласию обеих сторон. Ориентируемся, что это будет не менее, чем несколько тысяч человек,

– сказал Давид Арахамия.

Он добавил, что все эти оценки предварительные и выразил надежду, что президент подпишет закон в ближайшее время. Тогда его опубликуют.

"Главное управление разведки – они первые сказали, что будут работать с этим. Они уже знают, даже имеют какие-то наработки с людьми. И будем смотреть", – добавил Арахамия.

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