Россияне пытаются найти щели в линии обороны, чтобы продвигаться вперед. Известно, что Украине не хватает людей, которые бы следили за всеми передвижениями врага. Украинская власть пытается поощрять общество активнее присоединяться к войску, чтобы оборона наших позиций была надежной.

Логист 93 ОМБр "Холодный Яр" Друг Варяг рассказал 24 Каналу, что это очень сложная тема для обсуждения. По его мнению, этот вопрос стоит очень остро и упирается в формирование стратегических резервов нашей страны.

Почему нужно менять методы мобилизации в Украине?

Друг Варяг заметил, что укомплектование линейных, пехотных и мотопехотных батальонов преимущественно является не стопроцентным.

Все эти инициативы, которые принимает наше правительство для того, чтобы как-то смотивировать людей идти в армию, лично я считаю, малоэффективными. Это комплексный вопрос. Мне кажется, что люди просто потеряли доверие и устали,

– сказал он.

Основная проблема, вероятно, заключается в том, что у каждого гражданина Украины, потенциального рекрута, есть кто-то близкий в армии.

"Уставшие солдаты часто рассказывают об отношении, о боевых условиях, о том, что кто-то кого-то обманул. Кроме того, по моему мнению, то, как в Украине происходит мобилизация, является абсолютно неэффективным и еще больше разделяет наше общество на военных и гражданских", – высказался логист 93 ОМБр "Холодный Яр".

Военный отметил, чтобы изменить ситуацию важно ввести конкретные сроки службы, социальные гарантии для военнослужащих и обеспечить хорошее к ним отношение. Необходимо вернуть глобальное доверие людей, чтобы, как и в 2022 году, они были готовы массово идти защищать государство.

Надо говорить правду, относиться к людям уважительно и мотивировать их идти в армию не дубинкой, а сделать что-то, принимать такие законы, чтобы они сами захотели присоединиться к военному чину,

– добавил Друг Варяг.

