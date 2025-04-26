ТЦК может подать в суд, чтобы ограничить водителя в правах: какие исключения

Работники ТЦК могут обратиться в суд, если гражданин не выполняет мобилизационные обязательства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Когда ТЦК может обратиться в суд

Нарушителей правил воинского учета могут ограничить в праве управления транспортным средством. ТЦК могут обратиться с исковым заявлением, чтобы суд применил эти временные ограничения в отношении гражданина.

Впрочем, в двух случаях к уклонистам не будут применять эти ограничения:

если установление такого ограничения лишает лицо основного законного источника дохода,

если лицо пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью или пребыванием на содержании инвалида I, II групп или ребенка-инвалида.

За нарушение правил воинского учета / уклонение от постановки на воинский учет предусмотрена административная ответственность – от 850 до 1700 гривен.

А вот если должностные лица нарушат законодательство об обороне, мобилизационной подготовке, не будут вести воинский учет или будут вести его с нарушениями, то они должны заплатить от 5100 до 8500 гривен.

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