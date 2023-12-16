Умеров хочет, чтобы местные власти больше способствовали мобилизации: что планируют сделать
Источник:Минобороны Украины
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что нужно изменить подходы к подготовке военнообязанных. По его словам, местные власти могут улучшить ситуацию.
Соответствующие заявления глава министерства сделал во время заседания Конгресса местных и региональных властей. Умеров объяснил свою позицию.
Смотрите также Демобилизация, призыв студентов и списки работодателей: какой будет мобилизация в декабре 2023
Что сказал глава Минобороны о мобилизации
Рустем Умеров назвал ключевые направления работы с местными властями. В частности, говорится и о строительстве фортификационных сооружений, ведь это касается защиты Украины.
Органы местного самоуправления могут ощутимо усилить вовлечение специалистов в Силы обороны через проект рекрутинга. Ожидаем от них еще большего содействия мобилизационной работе,
– заявил министр.
По его словам, нужно изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и населению к национальному сопротивлению. Ведь все люди должны быть обучены и подготовлены.
"Хочу добавить об угрозе в информационном пространстве: враг активно работает над дискредитацией Украины – снаружи и внутри. Враг пытается создать искусственный конфликт внутри руководства и создать иллюзию, что Украину не поддерживают партнеры. Прошу тщательно относиться к информационной гигиене", – призвал Умеров.
Смотрите также Рекрутинг в ВСУ: могут ли перевести на другую должность после подписания контракта
Каких изменений ожидать мобилизации
- В конце ноября нардеп и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что нардепы работают над новым крупным законопроектом о мобилизации и демобилизации.
- В частности, он должен касаться того, что делать с военными, воюющими 2 года без ротации, почему люди с инвалидностью 1 и 2 группы не могут демобилизоваться, вернувшиеся из плена бойцы не имеют возможности демобилизоваться, относительно онкобольных военных, которые могут выполнять задачи, очень ограничено.
- Кроме того, Давид Арахамия объяснял, что нужно урегулировать вопросы с призывным возрастом. Владимир Зеленский в конце ноября 2023 года обещал комплексный план по мобилизации.
- В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что срочников демобилизуют по истечении срока службы. Ведь во время военного положения и общей мобилизации их не могут уволить со службы.