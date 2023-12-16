Умеров хочет, чтобы местные власти больше способствовали мобилизации: что планируют сделать

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что нужно изменить подходы к подготовке военнообязанных. По его словам, местные власти могут улучшить ситуацию.

Соответствующие заявления глава министерства сделал во время заседания Конгресса местных и региональных властей. Умеров объяснил свою позицию.

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Что сказал глава Минобороны о мобилизации

Рустем Умеров назвал ключевые направления работы с местными властями. В частности, говорится и о строительстве фортификационных сооружений, ведь это касается защиты Украины.

Органы местного самоуправления могут ощутимо усилить вовлечение специалистов в Силы обороны через проект рекрутинга. Ожидаем от них еще большего содействия мобилизационной работе,

– заявил министр.

По его словам, нужно изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и населению к национальному сопротивлению. Ведь все люди должны быть обучены и подготовлены.

"Хочу добавить об угрозе в информационном пространстве: враг активно работает над дискредитацией Украины – снаружи и внутри. Враг пытается создать искусственный конфликт внутри руководства и создать иллюзию, что Украину не поддерживают партнеры. Прошу тщательно относиться к информационной гигиене", – призвал Умеров.

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Каких изменений ожидать мобилизации