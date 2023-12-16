Відповідні заяви очільник міністерства зробив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Умєров пояснив свою позицію.

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Що сказав глава Міноборони про мобілізацію

Рустем Умєров назвав ключові напрями роботи з місцевою владою. Зокрема, мовиться й про будівництво фортифікаційних споруд, адже це стосується захисту України.

Органи місцевого самоврядування можуть відчутно посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу. Очікуємо від них ще більшого сприяння мобілізаційній роботі,

– заявив міністр.

За його словами, треба змінити підходи до підготовки військовозобов'язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Адже всі люди мають бути навчені та підготовлені.

"Хочу додати про загрозу в інформаційному просторі: ворог активно працює над дискредитацією України – назовні та всередині. Ворог намагається створити штучний конфлікт всередині керівництва та створити ілюзію, ніби Україну не підтримують партнери. Прошу ретельно ставитись до інформаційної гігієни", – закликав Умєров.

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Яких змін чекати щодо мобілізації